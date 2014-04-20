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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Уфа
Шинник - Уфа: обзор матча 20 апреля 2014
Шинник
20.04.2014, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
54'
П. Деобальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Уфа
Замена
Э. Кподо
️️️️
В. Корытько
90'
Замена
Л. Родионов
️️️️
А. Щадин
86'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Малоян
79'
76'
Замена
П. Степанец
️️️️
М. Семакин
Замена
И. Кухарчук
️️️️
С. Белоусов
73'
71'
Желтая карточка
А. Сухов
69'
Желтая карточка
Н. Жиляев
68'
Желтая карточка
П. Аликин
64'
Замена
Н. Жиляев
️️️️
И. Нагибин
56'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Килин
ГОЛ! 1:0!
П. Деобальд
54'
46'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
Н. Сафрониди
Желтая карточка
А. Малоян
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
92
Артем Щадин
АП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Богдан Алещенко
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Уфа
23
Артем Леонов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
6
Виллиам
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-3-2-1
16
Яшин
2
Ндри
76
Стешин
21
Катынсус
33
Гапон
21
Зотов
7
Белоусов
10
Корытько
92
Щадин
57
Деобальд
0
Малоян
3-3-2-1-1
1
Юрченко
44
Тишкин
3
Аликин
88
Киреев
33
Сухов
13
Засеев
70
Сафрониди
14
Семакин
9
Нагибин
18
Килин
85
Голубов
92
Щадин
77
Родионов
77
Родионов
92
Щадин
10
Корытько
14
Кподо
14
Кподо
10
Корытько
7
Белоусов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
7
Белоусов
0
Малоян
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
0
Малоян
14
Семакин
4
Степанец
4
Степанец
14
Семакин
9
Нагибин
9
Жиляев
9
Жиляев
9
Нагибин
70
Сафрониди
33
Гаракоев
33
Гаракоев
70
Сафрониди
18
Килин
91
Заболотный
91
Заболотный
18
Килин
Остались в запасе
Шинник
Уфа
0
Богдан Алещенко
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
23
Артем Леонов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
6
Виллиам
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
0
Богдан Алещенко
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
Остались в запасе
23
Артем Леонов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
6
Виллиам
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Шинник - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Шинник
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