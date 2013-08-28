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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - СКА-Хабаровск
Шинник - СКА-Хабаровск: обзор матча 28 августа 2013
Шинник
28.08.2013, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
66'
С. Белоусов
32'
Г. Гогуа (П)
41'
А. Радченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - СКА-Хабаровск
86'
Замена
Т. Тобоев
️️️️
Р. Славнов
77'
Замена
М. Трусевич
️️️️
Г. Гогуа
ГОЛ! 1:2!
С. Белоусов
66'
Замена
Л. Родионов
️️️️
В. Катынсус
61'
52'
Замена
С. Нестеренко
️️️️
А. Радченко
48'
Красная карточка
М. Попов
Замена
К. Дудченко
️️️️
И. Кухарчук
46'
Замена
П. Деобальд
️️️️
А. Малоян
46'
Замена
Е. Стешин
️️️️
Э. Кподо
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
А. Радченко
Желтая карточка
А. Малышев
36'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Гогуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
7
Сергей Белоусов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Владимир Корытько
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
57
Павел Деобальд
АП
30
Константин Дудченко
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Малышев
13
Белецкий
14
Кподо
21
Катынсус
97
Ятченко
20
Померко
7
Белоусов
10
Корытько
23
Горбатенко
44
Кухарчук
0
Малоян
3-2-3-2
40
Козорез
27
Мочалин
3
Удалый
88
Наваловский
10
Никифоров
85
Попов
4
Славнов
13
Замалиев
7
Гогуа
27
Радченко
11
Натан Жуниор
21
Катынсус
77
Родионов
77
Родионов
21
Катынсус
14
Кподо
76
Стешин
76
Стешин
14
Кподо
0
Малоян
57
Деобальд
57
Деобальд
0
Малоян
44
Кухарчук
30
Дудченко
30
Дудченко
44
Кухарчук
4
Славнов
18
Тобоев
18
Тобоев
4
Славнов
27
Радченко
5
Нестеренко
5
Нестеренко
27
Радченко
7
Гогуа
30
Трусевич
30
Трусевич
7
Гогуа
Остались в запасе
Шинник
СКА-Хабаровск
13
Алексей Краснокутский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
1
Максим Кабанов
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
13
Алексей Краснокутский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
1
Максим Кабанов
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Шинник - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Шинник
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