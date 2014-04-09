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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Шинник
Спартак-Нальчик - Шинник: обзор матча 09 апреля 2014
Спартак-Нальчик
09.04.2014, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
86'
А. Бажев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Шинник
ГОЛ! 1:0!
А. Бажев
86'
Желтая карточка
К. Суслов
82'
77'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Э. Низамутдинов
71'
Замена
Л. Родионов
️️️️
А. Щадин
Замена
Р. Абазов
️️️️
М. Султонов
70'
61'
Замена
П. Деобальд
️️️️
С. Белоусов
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Панюков
61'
Замена
А. Бажев
️️️️
А. Шаваев
58'
47'
Желтая карточка
А. Малоян
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
И. Киреев
46'
Желтая карточка
Г. Джикия
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
4-1-3-1-1
22
Цыган
88
Макоев
91
Суслов
14
Джикия
3
Костин
5
Рябокобыленко
88
Киреев
92
Чуперка
8
Шаваев
28
Султонов
11
Панюков
4-3-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
76
Стешин
14
Кподо
33
Гапон
10
Корытько
7
Белоусов
21
Зотов
92
Щадин
81
Низамутдинов
0
Малоян
88
Киреев
7
Чхапелия
7
Чхапелия
88
Киреев
28
Султонов
57
Абазов
57
Абазов
28
Султонов
8
Шаваев
9
Бажев
9
Бажев
8
Шаваев
11
Панюков
88
Болов
88
Болов
11
Панюков
92
Щадин
77
Родионов
77
Родионов
92
Щадин
7
Белоусов
57
Деобальд
57
Деобальд
7
Белоусов
81
Низамутдинов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Шинник
19
Алексей Степанов
ВР
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Шинник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Спартак
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