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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Шинник
Уфа - Шинник: обзор матча 22 сентября 2013
Уфа
22.09.2013, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
2 : 1
Завершен
Шинник
70'
Е. Осипов
84'
Д. Голубов
56'
А. Малоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Шинник
Замена
А. Засеев
️️️️
Д. Голубов
87'
85'
Замена
С. Белоусов
️️️️
И. Горбатенко
ГОЛ! 2:1!
Д. Голубов
84'
78'
Замена
П. Деобальд
️️️️
Е. Ятченко
77'
Замена
А. Ндри
️️️️
В. Корытько
ГОЛ! 1:1!
Е. Осипов
70'
Замена
Виллиам
️️️️
А. Киреев
68'
Желтая карточка
А. Киреев
61'
Замена
А. Мязин
️️️️
И. Нагибин
59'
Замена
А. Килин
️️️️
Н. Жиляев
57'
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Малоян
Желтая карточка
Н. Жиляев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Владимир Корытько
ПП
30
Константин Дудченко
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
6
Виллиам
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
3-2-4-1
1
Юрченко
19
Осипов
3
Аликин
88
Киреев
44
Тишкин
33
Сухов
9
Жиляев
14
Семакин
9
Нагибин
11
Карлос
85
Голубов
4-1-2-1-2
13
Краснокутский
97
Ятченко
76
Стешин
21
Катынсус
33
Гапон
20
Померко
10
Корытько
21
Зотов
23
Горбатенко
0
Малоян
30
Дудченко
85
Голубов
13
Засеев
13
Засеев
85
Голубов
88
Киреев
6
Виллиам
6
Виллиам
88
Киреев
9
Жиляев
18
Килин
18
Килин
9
Жиляев
9
Нагибин
87
Мязин
87
Мязин
9
Нагибин
10
Корытько
2
Ндри
2
Ндри
10
Корытько
23
Горбатенко
7
Белоусов
7
Белоусов
23
Горбатенко
97
Ятченко
57
Деобальд
57
Деобальд
97
Ятченко
Остались в запасе
Уфа
Шинник
16
Михаил Барановский
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
77
Леонид Родионов
ЦП
22
Игорь Голбан
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
22
Игорь Голбан
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Уфа - Шинник
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Динамо
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