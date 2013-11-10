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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Шинник
Торпедо - Шинник: обзор матча 10 ноября 2013
Торпедо
10.11.2013, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
35'
И. Шевченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Шинник
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
В. Стеклов
90'
+1
Желтая карточка
В. Свежов
90'
Замена
В. Свежов
️️️️
Ю. Кулешов
84'
83'
Замена
М. Белецкий
️️️️
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
Ю. Кулешов
80'
73'
Желтая карточка
Л. Родионов
72'
Замена
Л. Родионов
️️️️
А. Померко
57'
Замена
П. Деобальд
️️️️
С. Белоусов
54'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
Д. Айдов
54'
46'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
Э. Кподо
ГОЛ! 1:0!
И. Шевченко
35'
26'
Желтая карточка
А. Малоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
22
Игорь Голбан
ЦЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
95
Даниил Савичев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
3-2-3-1
14
Конюхов
34
Кацалапов
55
Тараканов
5
Микуцкис
8
Тесак
4
Айдов
84
Власов
20
Стеклов
40
Кулешов
99
Шевченко
4-1-3-1-1
1
Малышев
97
Ятченко
14
Кподо
21
Катынсус
22
Голбан
20
Померко
10
Корытько
7
Белоусов
21
Зотов
92
Щадин
0
Малоян
40
Кулешов
6
Свежов
6
Свежов
40
Кулешов
20
Стеклов
9
Гаурачс
9
Гаурачс
20
Стеклов
20
Померко
77
Родионов
77
Родионов
20
Померко
Низамутдинов
13
Белецкий
13
Белецкий
Низамутдинов
7
Белоусов
57
Деобальд
57
Деобальд
7
Белоусов
14
Кподо
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
14
Кподо
Остались в запасе
Торпедо
Шинник
95
Даниил Савичев
ЦП
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
7
Денис Бояринцев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
13
Алексей Краснокутский
ВР
44
Илья Кухарчук
ПВ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
7
Денис Бояринцев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
13
Алексей Краснокутский
ВР
44
Илья Кухарчук
ПВ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Торпедо - Шинник
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Сатурн
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