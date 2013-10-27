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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Шинник
Салют - Шинник: обзор матча 27 октября 2013
Салют
27.10.2013, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
4 : 0
Завершен
Шинник
30'
С. Бутырин
33'
М. Андреев
41'
М. Андреев
57'
М. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Шинник
Замена
А. Носов
️️️️
Д. Дегтев
85'
Замена
М. Шевченко
️️️️
М. Андреев
80'
Замена
А. Семенов
️️️️
Д. Ткачук
77'
74'
Замена
С. Белоусов
️️️️
В. Корытько
71'
Замена
Э. Кподо
️️️️
В. Катынсус
68'
Желтая карточка
В. Корытько
67'
Замена
А. Щадин
️️️️
А. Малоян
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Михеев
66'
58'
Замена
Л. Родионов
️️️️
А. Померко
ГОЛ! 4:0!
М. Андреев
57'
ГОЛ! 3:0!
М. Андреев
41'
ГОЛ! 2:0!
М. Андреев
33'
ГОЛ! 1:0!
С. Бутырин
30'
16'
Желтая карточка
А. Зотов
Желтая карточка
А. Михеев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Артем Бекетов
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Салют
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
3-1-3-2-1
55
Криворучко
21
Бутырин
39
Цуканов
27
Лебедев
8
Афонин
7
Бекетов
90
Михеев
9
Яковлев
31
Ткачук
77
Андреев
22
Дегтев
4-1-2-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
22
Голбан
21
Катынсус
13
Белецкий
20
Померко
10
Корытько
21
Зотов
57
Деобальд
30
Дудченко
0
Малоян
77
Андреев
7
Шевченко
7
Шевченко
77
Андреев
31
Ткачук
13
Семенов
13
Семенов
31
Ткачук
22
Дегтев
11
Носов
11
Носов
22
Дегтев
90
Михеев
15
Чадов
15
Чадов
90
Михеев
20
Померко
77
Родионов
77
Родионов
20
Померко
21
Катынсус
14
Кподо
14
Кподо
21
Катынсус
10
Корытько
7
Белоусов
7
Белоусов
10
Корытько
0
Малоян
92
Щадин
92
Щадин
0
Малоян
Остались в запасе
Салют
Шинник
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
Главный тренер
Сергей Подпалый
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
Остались в запасе
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Салют - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Салют
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