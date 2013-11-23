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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Шинник
Мордовия - Шинник: обзор матча 23 ноября 2013
Мордовия
23.11.2013, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
4 : 2
Завершен
Шинник
8'
А. Иванов
31'
А. Бобер
60'
Е. Луценко
79'
А. Бобер (П)
65'
П. Деобальд
90+4'
А. Померко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Шинник
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
А. Померко
Замена
С. Ваганов
️️️️
Р. Мухаметшин
90'
+2
Замена
А. Строков
️️️️
В. Пономарев
88'
86'
Замена
Б. Алещенко
️️️️
А. Зотов
83'
Замена
И. Голбан
️️️️
К. Дудченко
Замена
И. Крутов
️️️️
М. Терентьев
82'
Замена
В. Гаглоев
️️️️
А. Димидко
80'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Бобер
79'
77'
Красная карточка
В. Катынсус
71'
Замена
Л. Родионов
️️️️
С. Белоусов
65'
ГОЛ! 3:1!
П. Деобальд
ГОЛ! 3:0!
Е. Луценко
Пас отдал
А. Иванов
60'
Желтая карточка
И. Эдиев
58'
ГОЛ! 2:0!
А. Бобер
Пас отдал
А. Иванов
31'
28'
Замена
П. Деобальд
️️️️
А. Малоян
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Иванов
Пас отдал
И. Эдиев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
0
Артур Малоян
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
11
Александр Строков
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
22
Игорь Голбан
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
0
Богдан Алещенко
ЦФ
3-2-4-1
1
Коченков
19
Пономарев
5
Эдиев
22
Будников
35
Хубутия
37
Терентьев
9
Мухаметшин
8
Бобер
2
Димидко
88
Иванов
48
Луценко
4-1-2-1-2
1
Малышев
97
Ятченко
21
Катынсус
14
Кподо
33
Гапон
20
Померко
21
Зотов
7
Белоусов
92
Щадин
30
Дудченко
0
Малоян
19
Пономарев
11
Строков
11
Строков
19
Пономарев
37
Терентьев
34
Крутов
34
Крутов
37
Терентьев
2
Димидко
27
Гаглоев
27
Гаглоев
2
Димидко
9
Мухаметшин
23
Ваганов
23
Ваганов
9
Мухаметшин
7
Белоусов
77
Родионов
77
Родионов
7
Белоусов
21
Зотов
0
Алещенко
0
Алещенко
21
Зотов
30
Дудченко
22
Голбан
22
Голбан
30
Дудченко
0
Малоян
57
Деобальд
57
Деобальд
0
Малоян
Остались в запасе
Мордовия
Шинник
98
Дмитрий Абакумов
ВР
16
Александр Суворов
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
13
Алексей Краснокутский
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
16
Александр Суворов
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Остались в запасе
13
Алексей Краснокутский
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Мордовия - Шинник
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
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Нижний Новгород
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14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
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