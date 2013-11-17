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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Арсенал
Шинник - Арсенал: обзор матча 17 ноября 2013
Шинник
17.11.2013, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
5 : 0
Завершен
Арсенал
3'
А. Малоян
16'
В. Корытько
58'
В. Корытько
68'
К. Дудченко
90+1'
И. Кухарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Арсенал
ГОЛ! 5:0!
И. Кухарчук
90'
+1
Замена
И. Кухарчук
️️️️
К. Дудченко
90'
Замена
Л. Родионов
️️️️
В. Корытько
87'
Замена
А. Щадин
️️️️
А. Малоян
81'
76'
Желтая карточка
С. Игнатьев
Желтая карточка
В. Корытько
76'
73'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
А. Кутьин
71'
Замена
П. Сергеев
️️️️
А. Денисов
ГОЛ! 4:0!
К. Дудченко
68'
Замена
П. Деобальд
️️️️
С. Белоусов
64'
ГОЛ! 3:0!
В. Корытько
58'
46'
Замена
А. Денисов
️️️️
А. Лях
46'
Замена
Е. Савин
️️️️
М. Лепский
17'
Желтая карточка
А. Лях
ГОЛ! 2:0!
В. Корытько
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Малоян
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
92
Артем Щадин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
33
Эрик Салкич
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
15
Виталий Орлов
ЦП
20
Павел Сергеев
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
4-1-3-2
1
Малышев
33
Гапон
22
Голбан
14
Кподо
97
Ятченко
20
Померко
21
Зотов
7
Белоусов
10
Корытько
30
Дудченко
0
Малоян
3-2-3-2
30
Кликин
22
Ершов
14
Лозенков
18
Сухарев
18
Кашчелан
90
Лях
77
Лепский
8
Макаренко
27
Игнатьев
14
Маслов
48
Кутьин
10
Корытько
77
Родионов
77
Родионов
10
Корытько
7
Белоусов
57
Деобальд
57
Деобальд
7
Белоусов
0
Малоян
92
Щадин
92
Щадин
0
Малоян
30
Дудченко
44
Кухарчук
44
Кухарчук
30
Дудченко
48
Кутьин
45
Тимохин
45
Тимохин
48
Кутьин
Денисов
20
Сергеев
20
Сергеев
Денисов
90
Лях
71
Денисов
71
Денисов
90
Лях
77
Лепский
99
Савин
99
Савин
77
Лепский
Остались в запасе
Шинник
Арсенал
13
Алексей Краснокутский
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
33
Эрик Салкич
ЦЗ
15
Виталий Орлов
ЦП
1
Александр Филимонов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
13
Алексей Краснокутский
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
33
Эрик Салкич
ЦЗ
15
Виталий Орлов
ЦП
1
Александр Филимонов
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Шинник - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
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