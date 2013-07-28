Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Торпедо
Шинник - Торпедо: обзор матча 28 июля 2013
Шинник
28.07.2013, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
2 : 1
Завершен
Торпедо
29'
В. Корытько
81'
А. Молодцов
10'
Л. Тесак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Торпедо
Замена
И. Горбатенко
️️️️
С. Белоусов
90'
+1
Замена
М. Белецкий
️️️️
А. Зотов
90'
ГОЛ! 2:1!
А. Молодцов
81'
Замена
Э. Кподо
️️️️
А. Ндри
72'
65'
Замена
А. Салугин
️️️️
Е. Тараканов
Вторая желтая
А. Малоян
62'
Замена
С. Белоусов
️️️️
П. Деобальд
61'
Желтая карточка
А. Малоян
58'
57'
Замена
М. Бурченко
️️️️
Ю. Кулешов
57'
Замена
Л. Корнилов
️️️️
Д. Бояринцев
Вторая желтая
Э. Низамутдинов
56'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
54'
53'
Желтая карточка
В. Стеклов
ГОЛ! 1:1!
В. Корытько
29'
Желтая карточка
П. Деобальд
21'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Тесак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
90
Олег Поляков
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Казаков
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Торпедо
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Яшин
2
Ндри
21
Катынсус
76
Стешин
27
Молодцов
20
Померко
21
Зотов
10
Корытько
57
Деобальд
81
Низамутдинов
0
Малоян
4-5-1
14
Конюхов
8
Тесак
71
Багаев
55
Тараканов
4
Айдов
7
Бояринцев
13
Кудряшов
20
Стеклов
40
Кулешов
90
Поляков
99
Шевченко
21
Зотов
13
Белецкий
13
Белецкий
21
Зотов
2
Ндри
14
Кподо
14
Кподо
2
Ндри
57
Деобальд
7
Белоусов
7
Белоусов
57
Деобальд
Белоусов
23
Горбатенко
23
Горбатенко
Белоусов
7
Бояринцев
18
Корнилов
18
Корнилов
7
Бояринцев
40
Кулешов
8
Бурченко
8
Бурченко
40
Кулешов
55
Тараканов
77
Салугин
77
Салугин
55
Тараканов
Остались в запасе
Шинник
Торпедо
77
Леонид Родионов
ЦП
13
Алексей Краснокутский
ВР
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
15
Иван Князев
ЦЗ
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Казаков
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
13
Алексей Краснокутский
ВР
30
Константин Дудченко
ЦФ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Владимир Казаков
Статистика матча Шинник - Торпедо
3
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Шинник
Новости команд
Все
Шинник
Торпедо
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
Вчера, 15:20
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
Вчера, 15:20
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+