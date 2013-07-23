Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Шинник
Ротор - Шинник: обзор матча 23 июля 2013
Ротор
23.07.2013, вторник, 19:30
Россия. ФНЛ, 4 тур
2 : 0
Завершен
Шинник
19'
Х. Аппаев
90+1'
А. Архипов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Шинник
90'
+1
Желтая карточка
А. Краснокутский
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Архипов
90'
+1
Замена
А. Архипов
️️️️
Р. Войдель
86'
84'
Замена
Э. Кподо
️️️️
А. Ндри
78'
Замена
А. Малоян
️️️️
С. Белоусов
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Ставпец
74'
Замена
И. Зинин
️️️️
А. Рылов
70'
70'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
М. Белецкий
Замена
Д. Гузь
️️️️
Д. Комаровский
63'
24'
Желтая карточка
С. Белоусов
ГОЛ! 1:0!
Х. Аппаев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Дмитрий Комаровский
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
7
Сергей Белоусов
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
30
Константин Дудченко
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
57
Павел Деобальд
АП
0
Артур Малоян
ЦФ
4-4-1-1
31
Пчелинцев
19
Устинов
6
Малыгин
33
Ламанж
22
Тен
20
Войдель
8
Комаровский
4
Фомин
10
Рылов
16
Ставпец
14
Аппаев
3-3-2-2
13
Краснокутский
2
Ндри
22
Голбан
76
Стешин
27
Молодцов
20
Померко
13
Белецкий
10
Корытько
7
Белоусов
81
Низамутдинов
30
Дудченко
16
Ставпец
70
Кабутов
70
Кабутов
16
Ставпец
8
Комаровский
55
Гузь
55
Гузь
8
Комаровский
10
Рылов
7
Зинин
7
Зинин
10
Рылов
20
Войдель
26
Архипов
26
Архипов
20
Войдель
2
Ндри
14
Кподо
14
Кподо
2
Ндри
13
Белецкий
23
Горбатенко
23
Горбатенко
13
Белецкий
7
Белоусов
0
Малоян
0
Малоян
7
Белоусов
Остались в запасе
Ротор
Шинник
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
77
Леонид Родионов
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
24
Александр Коротаев
ЦФ
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Ротор - Шинник
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Ротор
Шинник
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
Заявление «Торпедо» о срыве матча-открытия нового стадиона
21 октября
4
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+