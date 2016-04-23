Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Энтони Кэй - статистика

Завершил карьеру
21 октября 1982 (43), Барнсли
#6 | Защитник
180 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милтон Кинс Донс
33
2
0
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 4
23.04.2016
Брентфорд
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.04.2016
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Престон
1 : 1
16.04.2016
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 4
09.04.2016
Ротерхэм
1' - 77'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
05.04.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Фулхэм
2 : 1
02.04.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
19.03.2016
Брайтон
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Халл Сити
1 : 1
12.03.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
51'
64'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Чарльтон
0 : 0
08.03.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 0
05.03.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Блэкберн
3 : 2
27.02.2016
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
23.02.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
20.02.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Болтон
3 : 1
23.01.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 5
12.01.2016
Бернли
1' - 75'
75'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Лидс
1 : 1
02.01.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
87'
89'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
28.12.2015
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
26.12.2015
Кардифф
1' - 90'
24'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
19.12.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
69'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
15.12.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 1
12.12.2015
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
28.11.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
21.11.2015
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брайтон
2 : 1
07.11.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
03.11.2015
Чарльтон
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
31.10.2015
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
24.10.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
20.10.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
3'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Милтон Кинс Донс
3 : 0
17.10.2015
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бристоль Сити
1 : 1
03.10.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 3
26.09.2015
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
19.09.2015
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Бернли
2 : 1
15.09.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Мидлсбро
2 : 0
12.09.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
29.08.2015
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Рединг
0 : 0
22.08.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
18.08.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 1
15.08.2015
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ротерхэм
1 : 4
08.08.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+