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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Лидс
Милтон Кинс Донс - Лидс: обзор матча 19 сентября 2015
Милтон Кинс Донс
19.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 2
Завершен
Лидс
74'
С. Чёрч
31'
К. Вуд (П)
43'
Ч. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Лидс
90'
+3
Замена
Д. Беллуски
️️️️
С. Даллас
90'
+1
Желтая карточка
С. Уоттон
84'
Замена
М. Антенуччи
️️️️
С. Бирам
Красная карточка
С. Карратерс
78'
77'
Замена
Т. Адейеми
️️️️
А. Моуатт
Желтая карточка
Д. Левингтон
75'
ГОЛ! 1:2!
С. Чёрч
Пас отдал
Д. Мерфи
74'
Замена
Д. Боудитч
️️️️
Д. Спенс
73'
Замена
С. Чёрч
️️️️
Р. Халл
58'
Замена
Б. Ривс
️️️️
С. Галлахер
58'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Купер
43'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Тэйлор
Пас отдал
Л. Купер
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Вуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
7
Карл Бэйкер
ПП
38
Роберт Халл
ПП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
10
Бен Ривс
ЦП
18
Серхио Агуса
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Лидс
22
Росс Тернбулл
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Том Адейеми
ЦП
17
Джордан Ботака
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
4-4-2
25
Мартин
6
Кэй
12
Спенс
3
Левингтон
5
МакФадзин
7
Бэйкер
39
Пойет
11
Карратерс
38
Халл
23
Мерфи
20
Галлахер
3-2-3-1
16
Сильвестри
6
Купер
18
Тэйлор
25
Уоттон
3
Бирам
14
Бамба
7
Мерфи
10
Кук
20
Моуатт
9
Вуд
20
Галлахер
10
Ривс
10
Ривс
20
Галлахер
12
Спенс
9
Боудитч
9
Боудитч
12
Спенс
38
Халл
18
Чёрч
18
Чёрч
38
Халл
15
Даллас
55
Беллуски
55
Беллуски
15
Даллас
20
Моуатт
15
Адейеми
15
Адейеми
20
Моуатт
3
Бирам
7
Антенуччи
7
Антенуччи
3
Бирам
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Лидс
18
Серхио Агуса
ЦП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
22
Росс Тернбулл
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
18
Серхио Агуса
ЦП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Лидс
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Уэбб
(Дарем)
Стадион:
МК Стэдиум
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