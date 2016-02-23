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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Хаддерсфилд Таун
Милтон Кинс Донс - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 23 февраля 2016
Милтон Кинс Донс
23.02.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
28'
А. Ревелл
86'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
К. МакФадзин
90'
86'
ГОЛ! 1:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
М. Хадсон
80'
Замена
Д. Линч
️️️️
Д. Хасбэнд
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
Д. Уильямс
75'
Замена
Р. Халл
️️️️
Д. Мерфи
69'
49'
Красная карточка
Ф. Биллинг
45'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Лолли
45'
Замена
Э. Ману
️️️️
Г. Банн
43'
Желтая карточка
Н. Уэллс
34'
Желтая карточка
Д. Хогг
ГОЛ! 1:0!
А. Ревелл
Пас отдал
Д. Уильямс
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
16
Джо Уэлш
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
8
Даррен Поттер
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
18
Алекс Ревелл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
38
Роберт Халл
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
3-4-1-2
55
Кроппер
16
Уэлш
5
МакФадзин
3
Левингтон
8
Поттер
32
Балдок
10
Уильямс
10
Форстер-Каски
9
Боудитч
23
Мерфи
18
Ревелл
3-2-4
31
Стир
2
Смит
3
Хасбэнд
5
Хадсон
33
Банн
6
Хогг
35
Патерсон
10
Матмур
21
Уэллс
11
Лолли
23
Мерфи
38
Халл
38
Халл
23
Мерфи
10
Уильямс
28
Мэйнард
28
Мэйнард
10
Уильямс
33
Банн
45
Ману
45
Ману
33
Банн
3
Хасбэнд
6
Линч
6
Линч
3
Хасбэнд
11
Лолли
8
Биллинг
8
Биллинг
11
Лолли
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Хаддерсфилд Таун
6
Энтони Кэй
ЦЗ
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
29
Чарли Барнс
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
6
Энтони Кэй
ЦЗ
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
29
Чарли Барнс
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Хаддерсфилд Таун
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Балл
(Эссекс)
Стадион:
МК Стэдиум
Новости команд
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