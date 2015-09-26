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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Дерби Каунти
Милтон Кинс Донс - Дерби Каунти: обзор матча 26 сентября 2015
Милтон Кинс Донс
26.09.2015, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 3
Завершен
Дерби Каунти
60'
Д. Мерфи
53'
Б. Джонсон
89'
Д. Бент
90+6'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Дерби Каунти
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
Т. Инс
89'
ГОЛ! 1:2!
Д. Бент
Пас отдал
Т. Инс
Замена
Д. Боудитч
️️️️
К. Бэйкер
85'
80'
Замена
Д. Бент
️️️️
К. Мартин
Замена
Р. Халл
️️️️
Б. Ривс
79'
77'
Желтая карточка
Т. Инс
Желтая карточка
Д. Мерфи
70'
68'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
К. Бэйрд
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
С. Чёрч
67'
62'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Баттерфилд
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
С. Чёрч
60'
59'
Желтая карточка
С. Кристи
53'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
С. Уорнок
25'
Желтая карточка
Д. Баттерфилд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
10
Бен Ривс
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
7
Карл Бэйкер
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
9
Дин Боудитч
АП
38
Роберт Халл
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
4-4-2
25
Мартин
6
Кэй
3
Левингтон
12
Спенс
5
МакФадзин
10
Ривс
10
Форстер-Каски
39
Пойет
7
Бэйкер
18
Чёрч
23
Мерфи
3-2-4-1
33
Карсон
36
Кио
22
Бэйрд
5
Шекелл
29
Кристи
3
Уорнок
4
Джонсон
10
Инс
19
Баттерфилд
77
Расселл
18
Мартин
7
Бэйкер
9
Боудитч
9
Боудитч
7
Бэйкер
10
Ривс
38
Халл
38
Халл
10
Ривс
18
Чёрч
28
Мэйнард
28
Мэйнард
18
Чёрч
22
Бэйрд
29
Хендрик
29
Хендрик
22
Бэйрд
19
Баттерфилд
18
Вайманн
18
Вайманн
19
Баттерфилд
18
Мартин
10
Бент
10
Бент
18
Мартин
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Дерби Каунти
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
13
Ли Грант
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Дерби Каунти
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
МК Стэдиум
Новости команд
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Милтон Кинс Донс
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Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
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2023.01.30 22:44
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