Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Блэкберн
Милтон Кинс Донс - Блэкберн: обзор матча 17 октября 2015
Милтон Кинс Донс
17.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
3 : 0
Завершен
Блэкберн
11'
Б. Ривс (П)
71'
С. Чёрч
89'
Б. Ривс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Блэкберн
90'
+3
Желтая карточка
Б. Маршалл
ГОЛ! 3:0!
Б. Ривс
Пас отдал
Д. Форстер-Каски
89'
86'
Замена
Т. Сперр
️️️️
М. Ольссон
Замена
С. Карратерс
️️️️
Д. Мерфи
86'
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
С. Чёрч
77'
ГОЛ! 2:0!
С. Чёрч
Пас отдал
Д. Мерфи
71'
68'
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
К. Эванс
68'
Замена
Л. Улльямсон
️️️️
Х. Акпан
Замена
К. Бэйкер
️️️️
Р. Халл
63'
Желтая карточка
Р. Халл
40'
39'
Желтая карточка
Х. Акпан
Желтая карточка
Д. Пойет
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Ривс
11'
10'
Красная карточка
А. Хэнли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
10
Бен Ривс
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
18
Саймон Чёрч
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
29
Маркус Ольссон
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
7
Карл Бэйкер
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
7
Джон О'Салливан
ЦП
19
Крис Тэйлор
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-4-2
25
Мартин
6
Кэй
3
Левингтон
5
МакФадзин
12
Спенс
10
Ривс
10
Форстер-Каски
39
Пойет
38
Халл
23
Мерфи
18
Чёрч
4-3-1-2
23
Стил
25
Даффи
4
Хэнли
3
Хэнли
30
Эванс
29
Ольссон
21
Акпан
10
Маршалл
10
Лоуренс
29
Роудс
32
Конвэй
23
Мерфи
11
Карратерс
11
Карратерс
23
Мерфи
38
Халл
7
Бэйкер
7
Бэйкер
38
Халл
18
Чёрч
28
Мэйнард
28
Мэйнард
18
Чёрч
29
Ольссон
3
Сперр
3
Сперр
29
Ольссон
21
Акпан
7
Улльямсон
7
Улльямсон
21
Акпан
30
Эванс
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
30
Эванс
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Блэкберн
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Джон О'Салливан
ЦП
19
Крис Тэйлор
ЦП
Главный тренер
Гэри Бойер
Остались в запасе
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Джон О'Салливан
ЦП
19
Крис Тэйлор
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Гэри Бойер
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Блэкберн
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
МК Стэдиум
Новости команд
Все
Милтон Кинс Донс
Блэкберн
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»
2019.09.26 10:54
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+