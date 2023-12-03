Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жулиано - статистика

Завершил карьеру
31 мая 1990 (36), Куритиба
#20 | Полузащитник
177 см | 68 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коринтианс
29
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
1 : 2
03.12.2023
Интернасьонал
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 4
29.11.2023
Коринтианс
1' - 81'
13'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
1 : 5
26.11.2023
Баия
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гремио
0 : 1
12.11.2023
Коринтианс
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
1 : 1
10.11.2023
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Брагантино
1 : 0
05.11.2023
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 0
02.11.2023
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коринтианс
1 : 1
30.10.2023
Сантос
1' - 90'
67'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Куяба
0 : 1
26.10.2023
Коринтианс
1' - 89'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 1
23.10.2023
Америка Минейро
Был в запасе
90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Флуминенсе
3 : 3
20.10.2023
Коринтианс
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
1 : 1
08.10.2023
Фламенго
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
2 : 1
01.10.2023
Коринтианс
1' - 57'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коринтианс
1 : 0
23.09.2023
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коринтианс
4 : 4
19.09.2023
Гремио
63' - 90'
67'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Форталеза
2 : 1
15.09.2023
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коринтианс
0 : 0
03.09.2023
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коринтианс
1 : 1
27.08.2023
Гойас
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
1 : 1
20.08.2023
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
3 : 1
13.08.2023
Коритиба
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Интернасьонал
2 : 2
06.08.2023
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
3 : 1
30.07.2023
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Баия
0 : 0
23.07.2023
Коринтианс
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
09.07.2023
Коринтианс
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коринтианс
0 : 1
02.07.2023
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
24.06.2023
Коринтианс
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
0 : 2
22.06.2023
Коринтианс
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.06.2023
Коринтианс
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коринтианс
2 : 0
28.05.2023
Флуминенсе
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Фламенго
1 : 0
21.05.2023
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коринтианс
1 : 1
14.05.2023
Сан-Паулу
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Ботафого
3 : 0
12.05.2023
Коринтианс
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
1 : 1
09.05.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
2 : 1
30.04.2023
Коринтианс
46' - 90'
72'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гойас
3 : 1
24.04.2023
Коринтианс
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
2 : 1
16.04.2023
Крузейро
1' - 41'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+