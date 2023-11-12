Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Коринтианс
Гремио - Коринтианс: обзор матча 12 ноября 2023
Гремио
12.11.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Коринтианс
32'
А. Ромеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Коринтианс
Желтая карточка
Л. Суарес
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Фагнер
Замена
Г. Мартинс
️️️️
Фабио
83'
Красная карточка
Б. Алвес
81'
74'
Желтая карточка
Л. Вериссимо
71'
Замена
К. Мигел
️️️️
Кассио
61'
Замена
Г. Силва
️️️️
Уэсли
61'
Замена
М. Араухо
️️️️
Жулиано
Замена
Ж. Педро
️️️️
Э. Галдино
60'
48'
Желтая карточка
А. Ромеро
Замена
Феррейра
️️️️
Л. Бесоцци
46'
Желтая карточка
М. Вилласанти
45'
+1
43'
Желтая карточка
Майкон
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Ромеро
Пас отдал
Л. Вериссимо
16'
Желтая карточка
Каэтано
Замена
Фабио
️️️️
Ж. Педро
12'
10'
Красная карточка
Б. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
33
Фелипе Карбальо
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Коринтианс
1
Кассио
(К)
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
8
Майкон
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Гремио
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
11
Феррейра
ЛВ
35
Рональд
ОП
14
Натан
АП
7
Луан
АП
7
Андре
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
36
Руан Оливейра
АП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
4-2-3-1
12
Чапеко
6
Рейналдо
34
Алвес
4
Каннеман
18
Педро
33
Карбальо
20
Вилласанти
77
Бесоцци
19
Кристальдо
17
Галдино
9
Суарес
3-2-2-2-1
1
Кассио
16
Каэтано
23
Фагнер
4
Мендес
4
Вериссимо
21
Биду
7
Аугусто
8
Майкон
20
Жулиано
11
Ромеро
20
Уэсли
Фабио
6
Мартинс
6
Мартинс
Фабио
18
Педро
2
Фабио
2
Фабио
18
Педро
77
Бесоцци
11
Феррейра
11
Феррейра
77
Бесоцци
17
Галдино
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
17
Галдино
1
Кассио
1
Мигел
1
Мигел
1
Кассио
20
Жулиано
8
Араухо
8
Араухо
20
Жулиано
20
Уэсли
19
Силва
19
Силва
20
Уэсли
Остались в запасе
Гремио
Коринтианс
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
35
Рональд
ОП
14
Натан
АП
7
Луан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
35
Рональд
ОП
14
Натан
АП
7
Луан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Остались в запасе
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Гремио - Коринтианс
2
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
Новости команд
Все
Гремио
Коринтианс
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+