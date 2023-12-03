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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Интернасьонал
Коринтианс - Интернасьонал: обзор матча 03 декабря 2023
Коринтианс
03.12.2023, воскресенье, 00:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 2
Завершен
Интернасьонал
57'
А. Ромеро
35'
Маурисио
66'
Вандерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Интернасьонал
90'
+12
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
90'
+9
Замена
Л. Адриано
️️️️
Э. Валенсия
Красная карточка
Л. Вериссимо
90'
+5
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Майкон
88'
88'
Замена
Габриэль
️️️️
А. Патрик
88'
Замена
Т. Лара
️️️️
Ч. Арангис
73'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
B. Henrique
73'
Замена
К. де Пена
️️️️
Вандерсон
Замена
М. Биду
️️️️
Ф. Сантос
70'
Замена
Педро
️️️️
Р. Аугусто
70'
66'
ГОЛ! 1:2!
Вандерсон
ГОЛ! 1:1!
А. Ромеро
57'
Желтая карточка
Жил
50'
Замена
Уэсли
️️️️
Гиоване
46'
Замена
М. Араухо
️️️️
Жулиано
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Маурисио
Пас отдал
Ф. Бустос
18'
Желтая карточка
И. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
(К)
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
8
Майкон
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
18
Маурисио
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Педро
ЛВ
30
Виктор Кантильо
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
36
Руан Оливейра
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
36
Тауан Лара
ЛЗ
50
João Dalla Corte
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Anthoni
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кассио
6
Сантос
4
Вериссимо
4
Жил
23
Фагнер
20
Москардо
8
Майкон
7
Аугусто
11
Ромеро
20
Жулиано
23
Гиоване
4-1-2-3
1
Рочет
14
Бустос
3
Гомес
25
Меркадо
6
Рене
20
Арангис
10
Патрик
18
Маурисио
94
Вандерсон
8
13
Валенсия
6
Сантос
21
Биду
21
Биду
6
Сантос
20
Жулиано
8
Араухо
8
Араухо
20
Жулиано
7
Аугусто
20
Педро
20
Педро
7
Аугусто
8
Майкон
9
Аугусто
9
Аугусто
8
Майкон
23
Гиоване
20
Уэсли
20
Уэсли
23
Гиоване
20
Арангис
36
Лара
36
Лара
20
Арангис
10
Патрик
6
Габриэль
6
Габриэль
10
Патрик
8
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
8
94
Вандерсон
14
де Пена
14
де Пена
94
Вандерсон
13
Валенсия
4
Адриано
4
Адриано
13
Валенсия
Остались в запасе
Коринтианс
Интернасьонал
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
16
Каэтано
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
13
Кейллер
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
50
João Dalla Corte
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Anthoni
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
16
Каэтано
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
50
João Dalla Corte
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Anthoni
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Коринтианс - Интернасьонал
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
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1 : 1
26.11.2026
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Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
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Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Caio Max Augusto Vieira, Brazil
Стадион:
Нео Кимика Арена
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