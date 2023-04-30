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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Коринтианс
Палмейрас - Коринтианс: обзор матча 30 апреля 2023
Палмейрас
30.04.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Коринтианс
16'
М. Серкейра
36'
Р. Вейга
76'
Х. Пикерес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Коринтианс
86'
Замена
Фагнер
️️️️
Д. Кейрос
Замена
Р. Риос
️️️️
З. Рафаэль
85'
Замена
G.
️️️️
Артур
85'
77'
Желтая карточка
Д. Кейрос
76'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Х. Пикерес
Желтая карточка
Р. Наварро
72'
72'
Желтая карточка
Жулиано
Замена
Гарсия
️️️️
Майке
69'
69'
Замена
Паулиньо
️️️️
Адсон
69'
Замена
Гиоване
️️️️
Ю. Алберто
Замена
Д. Джон
️️️️
Р. Вейга
65'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Рони
64'
Желтая карточка
Майке
55'
46'
Замена
Жулиано
️️️️
А. Ромеро
Желтая карточка
Х. Пикерес
39'
38'
Замена
Майкон
️️️️
Ф. Вера
ГОЛ! 2:0!
Р. Вейга
36'
21'
Желтая карточка
Р. Гедес
ГОЛ! 1:0!
М. Серкейра
Пас отдал
Р. Вейга
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Коринтианс
1
Кассио
ВР
4
Жил
ЦЗ
21
Матеус Биду
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
70
Рони
ЦП
5
Мурильо
ЦП
28
Адсон
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Джон Джон
ЦП
5
Фабиньо
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
5
Ричард Риос
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
30
Кристиан Барлетта
ЦП
8
Майкон
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
20
Жулиано
АП
23
Гиоване
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
4-2-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
26
Серкейра
12
Майке
25
Менино
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
23
Вейга
37
Артур
33
Рони
2-1-3-2-2
1
Кассио
4
Жил
21
Биду
15
Вера
37
Ду Кейрос
70
Рони
5
Мурильо
11
Ромеро
10
Гедес
9
Алберто
28
Адсон
33
Рони
9
Наварро
9
Наварро
33
Рони
23
Вейга
14
Джон Джон
14
Джон Джон
23
Вейга
12
Майке
2
Гарсия
2
Гарсия
12
Майке
93
Зе Рафаэль
5
Риос
5
Риос
93
Зе Рафаэль
37
Артур
11
11
37
Артур
37
Ду Кейрос
23
Фагнер
23
Фагнер
37
Ду Кейрос
28
Адсон
18
Паулиньо
18
Паулиньо
28
Адсон
15
Вера
8
Майкон
8
Майкон
15
Вера
11
Ромеро
20
Жулиано
20
Жулиано
11
Ромеро
9
Алберто
23
Гиоване
23
Гиоване
9
Алберто
Остались в запасе
Палмейрас
Коринтианс
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Фабиньо
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
1
Карлос Мигел
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
30
Кристиан Барлетта
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Фабиньо
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
30
Кристиан Барлетта
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Статистика матча Палмейрас - Коринтианс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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