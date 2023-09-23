Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Ботафого
Коринтианс - Ботафого: обзор матча 23 сентября 2023
Коринтианс
23.09.2023, суббота, 02:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Ботафого
59'
Жил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Ботафого
Желтая карточка
Ю. Алберто
90'
+8
Желтая карточка
Фагнер
88'
87'
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Жил
87'
Замена
Ф. Сантос
️️️️
М. Биду
81'
81'
Замена
C. Alberto
️️️️
В. Са
77'
Замена
Ж. Сантос
️️️️
Л. Ди Пласидо
73'
Желтая карточка
Ч. Че
71'
Желтая карточка
Адриэлсон
65'
Замена
Габриэл
️️️️
М. Фрейтас
65'
Замена
Д. Коста
️️️️
Л. Энрике
65'
Замена
Уго
️️️️
Тикиньо
ГОЛ! 1:0!
Жил
59'
Замена
Г. Силва
️️️️
Педро
57'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Уэсли
57'
Замена
Фагнер
️️️️
Л. Вериссимо
46'
45'
+6
Желтая карточка
М. Фрейтас
23'
Красная карточка
Маршал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
7
Матиас Рохас
ЦП
8
Майкон
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Ботафого
21
Маршал
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
20
Жулиано
АП
36
Руан Оливейра
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Биро
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Данило
ОП
18
Габриэл
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
7
Жуниор Сантос
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кассио
21
Биду
4
Вериссимо
4
Жил
4
Мендес
20
Москардо
7
Рохас
8
Майкон
20
Педро
20
Уэсли
9
Алберто
3-1-3-4
24
Ди Пласидо
31
Куэста
21
Маршал
17
Фрейтас
27
Са
33
Карлос Эдуардо
11
Энрике
34
Адриэлсон
3
Че Че
9
Тикиньо
20
Перри
21
Биду
6
Сантос
6
Сантос
21
Биду
4
Вериссимо
23
Фагнер
23
Фагнер
4
Вериссимо
20
Уэсли
11
Ромеро
11
Ромеро
20
Уэсли
20
Педро
19
Силва
19
Силва
20
Педро
9
Тикиньо
16
Уго
16
Уго
9
Тикиньо
17
Фрейтас
18
Габриэл
18
Габриэл
17
Фрейтас
24
Ди Пласидо
7
Сантос
7
Сантос
24
Ди Пласидо
11
Энрике
19
Коста
19
Коста
11
Энрике
27
Са
99
99
27
Са
Остались в запасе
Коринтианс
Ботафого
1
Карлос Мигел
ВР
16
Каэтано
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
20
Жулиано
АП
36
Руан Оливейра
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Биро
ПВ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Матео Понте
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
16
Каэтано
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
20
Жулиано
АП
36
Руан Оливейра
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Биро
ПВ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Матео Понте
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Коринтианс - Ботафого
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
Новости команд
Все
Коринтианс
Ботафого
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+