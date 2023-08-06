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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Коринтианс
Интернасьонал - Коринтианс: обзор матча 06 августа 2023
Интернасьонал
06.08.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
2 : 2
Завершен
Коринтианс
18'
B. Henrique
90+9'
Л. Адриано
13'
Р. Аугусто
84'
Ф. Сантос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Коринтианс
Желтая карточка
С. Рочет
90'
+11
ГОЛ! 2:2!
Л. Адриано
Пас отдал
Э. Валенсия
90'
+9
Вторая желтая
К. де Пена
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Рони
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Маурисио
90'
89'
Замена
Рони
️️️️
Майкон
Желтая карточка
Д. Кардозо
84'
84'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Сантос
74'
Замена
М. Араухо
️️️️
Адсон
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Габриэль
73'
Замена
А. Патрик
️️️️
П. Энрике
72'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
B. Henrique
72'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Диас
65'
Желтая карточка
B. Henrique
64'
63'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Биро
46'
Замена
Ф. Вера
️️️️
Р. Аугусто
38'
Желтая карточка
Ю. Алберто
Желтая карточка
К. де Пена
35'
ГОЛ! 1:1!
B. Henrique
18'
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Аугусто
Пас отдал
Ф. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
6
Матеус Диас
ОП
18
Маурисио
АП
8
Bruno Henrique
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Биро
ПВ
28
Адсон
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Интернасьонал
12
Джон
ВР
6
Рене
ЛЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
18
Габриэл Баррос
ПВ
99
Лукка
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
8
Матеус Араухо
АП
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
3-2-2-3
1
Рочет
22
Эрнандес
3
Гомес
44
Витао
6
Габриэль
6
Диас
14
де Пена
18
Маурисио
4
Адриано
7
Энрике
8
4-2-2-2
1
Кассио
4
Жил
5
Мурильо
23
Фагнер
6
Сантос
7
Аугусто
8
Майкон
9
Биро
36
Оливейра
9
Алберто
28
Адсон
8
20
Арангис
20
Арангис
8
6
Габриэль
5
Кардозо
5
Кардозо
6
Габриэль
7
Энрике
10
Патрик
10
Патрик
7
Энрике
18
Маурисио
13
Валенсия
13
Валенсия
18
Маурисио
6
Диас
94
Вандерсон
94
Вандерсон
6
Диас
7
Аугусто
15
Вера
15
Вера
7
Аугусто
8
Майкон
70
Рони
70
Рони
8
Майкон
28
Адсон
8
Араухо
8
Араухо
28
Адсон
9
Биро
11
Ромеро
11
Ромеро
9
Биро
Остались в запасе
Интернасьонал
Коринтианс
12
Джон
ВР
6
Рене
ЛЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
38
Жеан Диас
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Жулиано
АП
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
12
Джон
ВР
6
Рене
ЛЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
38
Жеан Диас
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
99
Лукка
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Жулиано
АП
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Интернасьонал - Коринтианс
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
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Интернасьонал
- : -
30.11.2026
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Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
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2 : 1
20.11.2026
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1 : 0
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Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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