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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Коринтианс
Флуминенсе - Коринтианс: обзор матча 20 октября 2023
Флуминенсе
20.10.2023, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 27 тур
3 : 3
Завершен
Коринтианс
22'
Лима
56'
Лима
84'
Д. Ариас
10'
Ю. Алберто
27'
Ю. Алберто
32'
Ф. Сантос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Коринтианс
Замена
L. Fernández
️️️️
Мартинелли
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
Д. Ариас
Пас отдал
Гансо
84'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
С. Хавьер
82'
72'
Замена
Рони
️️️️
Майкон
Желтая карточка
Ф. Мело
71'
Желтая карточка
Лима
71'
Желтая карточка
Т. Сантос
65'
65'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Ю. Алберто
Желтая карточка
Т. Сантос
64'
61'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Жулиано
ГОЛ! 2:3!
Лима
56'
Желтая карточка
Г. Кано
48'
Замена
Д. Ариас
️️️️
Ф. Мело
46'
46'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Педро
41'
Желтая карточка
Ю. Алберто
36'
Желтая карточка
Педро
Желтая карточка
Ф. Мело
33'
32'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ф. Сантос
Желтая карточка
Марсело
29'
27'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Алберто
Пас отдал
Майкон
ГОЛ! 1:1!
Лима
Пас отдал
Г. Кано
22'
19'
Желтая карточка
Майкон
10'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Алберто
Пас отдал
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
8
Майкон
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
20
Жулиано
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
5
Александер
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
70
Рони
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Фабио
12
Марсело
4
Марлон
2
Хавьер
30
Мело
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
45
Лима
20
Кено
14
Кано
4-1-1-3-1
1
Кассио
23
Фагнер
4
Жил
16
Каэтано
6
Сантос
15
Вера
8
Майкон
36
Оливейра
20
Жулиано
20
Педро
9
Алберто
8
Мартинелли
10
10
8
Мартинелли
30
Мело
11
Ариас
11
Ариас
30
Мело
2
Хавьер
11
Гонсалес
11
Гонсалес
2
Хавьер
8
Майкон
70
Рони
70
Рони
8
Майкон
20
Жулиано
7
Аугусто
7
Аугусто
20
Жулиано
20
Педро
11
Ромеро
11
Ромеро
20
Педро
9
Алберто
9
Аугусто
9
Аугусто
9
Алберто
Остались в запасе
Флуминенсе
Коринтианс
22
Педро Ранхел
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
5
Александер
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
5
Александер
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Флуминенсе - Коринтианс
7
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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