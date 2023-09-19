Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Гремио
Коринтианс - Гремио: обзор матча 19 сентября 2023
Коринтианс
19.09.2023, вторник, 03:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
4 : 4
Завершен
Гремио
45'
Ф. Сантос (П)
45+3'
Л. Вериссимо
45+5'
Ю. Алберто
67'
Жулиано
21'
Натан
27'
Ф. Кристальдо
52'
Э. Галдино
58'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Гремио
Замена
В. Кантильо
️️️️
Майкон
84'
82'
Замена
Луан
️️️️
Л. Суарес
Замена
Г. Силва
️️️️
М. Рохас
80'
71'
Замена
Андре
️️️️
Ж. Педро
ГОЛ! 4:4!
Жулиано
Пас отдал
Уэсли
67'
Замена
Жулиано
️️️️
Г. Москардо
63'
Замена
Уэсли
️️️️
Педро
63'
58'
ГОЛ! 3:4!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Вилласанти
55'
Желтая карточка
В. Каннеман
52'
ГОЛ! 3:3!
Э. Галдино
Пас отдал
Ж. Педро
46'
Замена
Феррейра
️️️️
Ф. Кристальдо
46'
Замена
Э. Галдино
️️️️
Натан
ГОЛ! 3:2!
Ю. Алберто
Пас отдал
Майкон
45'
+5
ГОЛ! 2:2!
Л. Вериссимо
Пас отдал
М. Рохас
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Сантос
45'
Желтая карточка
Ф. Сантос
40'
27'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кристальдо
Пас отдал
Рейналдо
21'
ГОЛ! 0:1!
Натан
Пас отдал
Ф. Кристальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
8
Майкон
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
14
Натан
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
33
Лео Мана
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Биро
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
Гремио
41
Фелипе Шейбиг
ВР
66
Куябано
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
35
Рональд
ОП
7
Луан
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Андре
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
77
Лукас Бесоцци
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кассио
6
Сантос
16
Каэтано
4
Вериссимо
23
Фагнер
20
Москардо
8
Майкон
7
Рохас
7
Аугусто
20
Педро
9
Алберто
4-1-2-3
12
Чапеко
2
Фабио
19
Эли
4
Каннеман
6
Рейналдо
20
Вилласанти
19
Кристальдо
14
Натан
9
Суарес
6
Виларди
9
Жоао Педро
8
Майкон
30
Кантильо
30
Кантильо
8
Майкон
20
Москардо
20
Жулиано
20
Жулиано
20
Москардо
7
Рохас
19
Силва
19
Силва
7
Рохас
20
Педро
20
Уэсли
20
Уэсли
20
Педро
9
Суарес
7
Луан
7
Луан
9
Суарес
14
Натан
17
Галдино
17
Галдино
14
Натан
9
Жоао Педро
7
Андре
7
Андре
9
Жоао Педро
19
Кристальдо
11
Феррейра
11
Феррейра
19
Кристальдо
Остались в запасе
Коринтианс
Гремио
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
33
Лео Мана
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
36
Руан Оливейра
АП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
9
Биро
ПВ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
41
Фелипе Шейбиг
ВР
66
Куябано
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
35
Рональд
ОП
11
Хуан Итурбе
ПВ
77
Лукас Бесоцци
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
33
Лео Мана
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
36
Руан Оливейра
АП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
9
Биро
ПВ
Остались в запасе
41
Фелипе Шейбиг
ВР
66
Куябано
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
35
Рональд
ОП
11
Хуан Итурбе
ПВ
77
Лукас Бесоцци
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Коринтианс - Гремио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Нео Кимика Арена
Новости команд
Все
Коринтианс
Гремио
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+