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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Коринтианс
Ботафого - Коринтианс: обзор матча 12 мая 2023
Ботафого
12.05.2023, пятница, 01:30
Бразилия. Серия А, 5 тур
3 : 0
Завершен
Коринтианс
12'
Тикиньо
65'
Тикиньо (П)
81'
К. Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Коринтианс
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Тикиньо
87'
Желтая карточка
В. Куэста
85'
85'
Желтая карточка
Жил
ГОЛ! 3:0!
К. Эдуардо
Пас отдал
М. Сеговия
81'
Замена
Ч. Че
️️️️
Габриэл
81'
78'
Замена
К. Барлетта
️️️️
Майкон
78'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Ф. Сантос
Замена
Л. Энрике
️️️️
Ж. Сантос
76'
Замена
М. Сеговия
️️️️
В. Са
76'
67'
Замена
Жулиано
️️️️
М. Араухо
67'
Замена
Уэсли
️️️️
Адсон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Тикиньо
65'
45'
+3
Желтая карточка
Ф. Сантос
ГОЛ! 1:0!
Тикиньо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
21
Маршал
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Габриэл
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
5
Мурильо
ЦП
8
Майкон
ЦП
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
28
Адсон
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
33
Лукас Фернандес
ЦП
75
Rai
ЦП
7
Матиас Сеговия
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
3
Че Че
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
21
Матеус Биду
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
18
Паулиньо
ЦП
30
Кристиан Барлетта
ЦП
20
Жулиано
АП
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Педро
ЦФ
3-1-1-2-4
21
Маршал
31
Куэста
24
Ди Пласидо
17
Фрейтас
18
Габриэл
27
Са
33
Карлос Эдуардо
20
Перри
9
Тикиньо
7
Сантос
34
Адриэлсон
3-3-2-2
1
Кассио
23
Фагнер
4
Жил
6
Сантос
5
Мурильо
8
Майкон
70
Рони
8
Араухо
10
Гедес
9
Алберто
28
Адсон
9
Тикиньо
33
Фернандес
33
Фернандес
9
Тикиньо
27
Са
7
Сеговия
7
Сеговия
27
Са
7
Сантос
11
Энрике
11
Энрике
7
Сантос
18
Габриэл
3
Че Че
3
Че Че
18
Габриэл
6
Сантос
4
Мендес
4
Мендес
6
Сантос
8
Майкон
30
Барлетта
30
Барлетта
8
Майкон
8
Араухо
20
Жулиано
20
Жулиано
8
Араухо
28
Адсон
20
Уэсли
20
Уэсли
28
Адсон
Остались в запасе
Ботафого
Коринтианс
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
75
Rai
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
11
Анхел Ромеро
ЛВ
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
16
Каэтано
ЦЗ
21
Матеус Биду
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Педро
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
75
Rai
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
Остались в запасе
11
Анхел Ромеро
ЛВ
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
16
Каэтано
ЦЗ
21
Матеус Биду
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Педро
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Ботафого - Коринтианс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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