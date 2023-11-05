Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Коринтианс
Брагантино - Коринтианс: обзор матча 05 ноября 2023
Брагантино
05.11.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Коринтианс
29'
Хелиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Коринтианс
78'
Желтая карточка
Г. Силва
Замена
T.
️️️️
Хелиньо
74'
Замена
R.
️️️️
Ж. Капишаба
74'
69'
Желтая карточка
Фагнер
68'
Замена
Г. Силва
️️️️
А. Ромеро
Замена
Т. Борбас
️️️️
Э. Саша
66'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
Ж. Силва
66'
62'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Ф. Вера
Желтая карточка
Хелиньо
61'
46'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Ю. Алберто
46'
Замена
Педро
️️️️
М. Рохас
ГОЛ! 1:0!
Хелиньо
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лео Ортис
(К)
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Коринтианс
1
Кассио
(К)
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
8
Майкон
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Брагантино
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
33
Talisson
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
31
Raul
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Педро
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
36
Руан Оливейра
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Клейтон
29
Капишаба
3
Реалпе
3
Ортис
34
Уртадо
25
Силва
30
Эвангелиста
35
Фернандес
30
Москера
11
Хелиньо
8
Саша
4-1-2-2-1
1
Кассио
23
Фагнер
4
Жил
4
Мендес
6
Сантос
15
Вера
8
Майкон
7
Рохас
20
Жулиано
11
Ромеро
9
Алберто
25
Силва
36
Кандидо
36
Кандидо
25
Силва
11
Хелиньо
33
33
11
Хелиньо
29
Капишаба
31
31
29
Капишаба
8
Саша
18
Борбас
18
Борбас
8
Саша
15
Вера
7
Аугусто
7
Аугусто
15
Вера
7
Рохас
20
Педро
20
Педро
7
Рохас
11
Ромеро
19
Силва
19
Силва
11
Ромеро
9
Алберто
9
Аугусто
9
Аугусто
9
Алберто
Остались в запасе
Брагантино
Коринтианс
30
Лукао
ВР
30
Луан Патрик
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
28
Витиньо
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
36
Руан Оливейра
АП
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
30
Луан Патрик
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
28
Витиньо
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
36
Руан Оливейра
АП
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Брагантино - Коринтианс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
Новости команд
Все
Брагантино
Коринтианс
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+