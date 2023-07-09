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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Коринтианс
Атлетико Минейро - Коринтианс: обзор матча 09 июля 2023
Атлетико Минейро
09.07.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Коринтианс
40'
Р. Гедес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Коринтианс
90'
+1
Желтая карточка
Р. Гедес
90'
+1
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Ю. Алберто
90'
+1
Замена
Жулиано
️️️️
Ф. Вера
90'
Замена
Адсон
️️️️
Р. Гедес
Замена
Алиссон
️️️️
И. Гомес
76'
Замена
Р. Саравия
️️️️
Эденилсон
74'
68'
Желтая карточка
Мурильо
Желтая карточка
Р. Батталья
61'
Желтая карточка
Жемерсон
50'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Ф. Фильо Мариано
46'
Замена
Педриньо
️️️️
А. Кардек
46'
Замена
Рубенс
️️️️
Г. Арана
46'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
43'
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гедес
Пас отдал
Ю. Алберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
17
Игор Гомес
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
15
Фаусто Вера
ОП
36
Руан Оливейра
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
94
Отавио
ОП
21
Алан Франко
ЦП
8
Патрик
ЦП
10
Педриньо
ЦП
42
Каду
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
8
Майкон
ЦП
20
Жулиано
АП
8
Матеус Араухо
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Биро
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
4-3-1-2
22
Эверсон
25
Мариано
21
Жемерсон
13
Арана
3
Лемос
17
Гомес
88
Эденилсон
6
Батталья
10
Паулиньо
7
Павон
14
Кардек
3-4-2-1
1
Кассио
4
Жил
5
Мурильо
4
Мендес
23
Фагнер
20
Москардо
15
Вера
6
Сантос
36
Оливейра
10
Гедес
9
Алберто
13
Арана
8
Рубенс
8
Рубенс
13
Арана
88
Эденилсон
20
Саравия
20
Саравия
88
Эденилсон
14
Кардек
10
Педриньо
10
Педриньо
14
Кардек
17
Гомес
30
Алиссон
30
Алиссон
17
Гомес
25
Мариано
11
Варгас
11
Варгас
25
Мариано
15
Вера
20
Жулиано
20
Жулиано
15
Вера
9
Алберто
9
Аугусто
9
Аугусто
9
Алберто
10
Гедес
28
Адсон
28
Адсон
10
Гедес
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Коринтианс
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
94
Отавио
ОП
21
Алан Франко
ЦП
8
Патрик
ЦП
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
8
Майкон
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Биро
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
94
Отавио
ОП
21
Алан Франко
ЦП
8
Патрик
ЦП
42
Каду
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
8
Майкон
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Биро
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Атлетико Минейро - Коринтианс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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