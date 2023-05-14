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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Сан-Паулу
Коринтианс - Сан-Паулу: обзор матча 14 мая 2023
Коринтианс
14.05.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
45+6'
Р. Гедес (П)
15'
М. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Сан-Паулу
90'
+2
Замена
Луан
️️️️
Г. Невес
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Ю. Алберто
85'
84'
Замена
Алиссон
️️️️
В. Рато
Замена
М. Араухо
️️️️
Жулиано
80'
74'
Замена
Жуан
️️️️
Х. Кальери
73'
Замена
М. Пауло
️️️️
М. Араухо
Замена
Адсон
️️️️
Уэсли
55'
45'
+7
Желтая карточка
Лусиано
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Гедес
45'
+6
45'
+4
Желтая карточка
Рафинья
29'
Желтая карточка
К. Паулиста
Желтая карточка
Жил
27'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Араухо
Пас отдал
Рафинья
11'
Желтая карточка
Л. Бералдо
Желтая карточка
Фагнер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
21
Матеус Биду
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
5
Мурильо
ЦП
8
Майкон
ЦП
20
Жулиано
АП
20
Уэсли
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
29
Пабло Майя
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
38
Кайо Паулиста
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
70
Рони
ЦП
30
Кристиан Барлетта
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
20
Педро
ЦФ
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
34
Рай Рамос
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
20
Родригиньо
ЦП
32
Маркос Пауло
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
36
Патрик
ЦФ
33
Луан
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Кассио
23
Фагнер
4
Жил
21
Биду
15
Вера
5
Мурильо
8
Майкон
10
Гедес
20
Жулиано
9
Алберто
20
Уэсли
3-2-1-4
23
Рафаэл
13
Рафинья
5
Арболеда
4
Бералдо
8
Невес
29
Майя
10
Рато
9
Кальери
10
Лусиано
15
Араухо
38
Паулиста
20
Жулиано
8
Араухо
8
Араухо
20
Жулиано
9
Алберто
9
Аугусто
9
Аугусто
9
Алберто
20
Уэсли
28
Адсон
28
Адсон
20
Уэсли
10
Рато
25
Алиссон
25
Алиссон
10
Рато
15
Араухо
32
Пауло
32
Пауло
15
Араухо
8
Невес
33
Луан
33
Луан
8
Невес
9
Кальери
9
Жуан
9
Жуан
9
Кальери
Остались в запасе
Коринтианс
Сан-Паулу
11
Анхел Ромеро
ЛВ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
70
Рони
ЦП
30
Кристиан Барлетта
ЦП
20
Педро
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
32
Себастьян Мендес
ОП
27
Felipe Alves
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
34
Рай Рамос
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
20
Родригиньо
ЦП
15
Алан Франко
ЦФ
36
Патрик
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
11
Анхел Ромеро
ЛВ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
70
Рони
ЦП
30
Кристиан Барлетта
ЦП
20
Педро
ЦФ
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
27
Felipe Alves
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
34
Рай Рамос
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
20
Родригиньо
ЦП
15
Алан Франко
ЦФ
36
Патрик
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Коринтианс - Сан-Паулу
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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