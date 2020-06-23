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Жулиано
Новости
Жулиано - новости
Завершил карьеру
31 мая 1990 (36), Куритиба
#20 | Полузащитник
177 см | 68 кг
Бразилия
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Публикации
Жулиано может вернуться в «Зенит»
2020.06.23 21:47
24
Фото
Экс-игроки ЦСКА и «Зенита» Муса и Жулиано стали чемпионами Саудовской Аравии
2019.05.17 08:53
3
«Фенербахче» получил за Жулиано 10,5 миллиона от «Аль-Насра»
2018.08.21 07:54
2
Фото
Жулиано перешел в «Аль-Насср». Там играет Муса
2018.08.21 01:16
4
«Фенербахче» не намерен продавать Жулиано менее чем за 15 миллионов
2018.04.16 12:39
4
«Байер» – фаворит в борьбе за экс-полузащитника «Зенита» Жулиано
2018.04.09 20:00
Жулиано назвал Алексея Березуцкого лучшим защитником России
2018.02.27 11:14
7
Жулиано: «Турецкий футбол немного впереди российского из-за отсутствия лимита»
2018.02.27 08:33
3
Жулиано: «Перешел бы я из «Зенита» в «Спартак»? Да, ведь я профессионал»
2018.02.26 17:59
19
Жулиано: «Спартак» заслужил чемпионский титул, но «Зениту» в прошлом сезоне довольно сильно мешали судьи»
2018.02.26 16:35
22
Жулиано: «В Турции нет лимита, это поднимает уровень Суперлиги»
2018.02.26 15:14
5
В «Зените» жалеют, что отпустили Жулиано в «Фенербахче»
2018.02.18 11:15
27
Жулиано выставил на продажу свой автомобиль в Санкт-Петербурге
2017.09.11 21:47
15
Жулиано вместо «Фенербахче» мог перейти из «Зенита» в «Краснодар»
2017.09.04 19:03
4
Жулиано сравнил чемпионаты России и Турции
2017.08.29 07:42
3
Жулиано: «Боролся до конца, чтобы перейти из «Зенита» в «Фенербахче»
2017.08.19 01:29
15
Орлов заявил, что Жулиано не соответствовал игре «Зенита»
2017.08.17 19:57
19
Селюк: «Зенит» станет чемпионом из-за того, что соперники у него слабые»
2017.08.16 10:53
12
Орещук доволен работой Сарсании на трансферном рынке в «Зените»
2017.08.16 08:22
4
Бышовец разглядел четкую трансферную концепцию Манчини в «Зените»
2017.08.16 06:19
2
Стрепетов: «Дзюба сейчас в нокдауне, не может понять, что происходит»
2017.08.15 09:32
12
Агент сообщил, что «Зенит» просил его помочь в трудоустройстве не только Жулиано, но и Дзюбы
2017.08.14 18:12
13
Фурсенко: «Претензии «Трабзонспора» по Жулиано? Они бессмысленны»
2017.08.13 10:40
3
«Трабзонспор» подал жалобу в ФИФА из-за срыва трансфера Жулиано
2017.08.12 23:04
3
Фото
Контракт Жулиано с «Фенербахче» рассчитан на четыре года
2017.08.12 22:21
3
Фото
Официально: Жулиано перешел из «Зенита» в «Фенербахче»
2017.08.12 19:35
11
Жулиано подпишет контракт с «Трабзонспором», несмотря на медосмотр для «Фенербахче»
2017.08.12 14:20
2
Фото
Жулиано прошел медосмотр для «Фенербахче»
2017.08.12 13:54
1
Источник: «Фенербахче» арендует Жулиано у «Зенита» за один миллион с опцией выкупа за шесть миллионов
2017.08.12 10:45
9
Фото
Жулиано счастлив, что переходит из «Зенита» в «Фенербахче»
2017.08.11 17:50
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