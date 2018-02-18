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    В «Зените» жалеют, что отпустили Жулиано в «Фенербахче»

    Руководство «Зенита» жалеет, что отпустило полузащитника Жулиано в «Фенербахче».

    Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини не рассчитывал на бразильца, поэтому в петербургском клубе решили расстаться с футболистом.

    Сейчас боссы «Зенита» считают, что решение о продаже могло быть ошибочным, сообщает турецкое издание futbolarena.

    В нынешнем сезоне Жулиано провел 21 матч, забив 11 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2018 11:15
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 19 февраля 2018, 09:28

      Жулиано мог стать новым Халком для Зенита. Но увы...
      Отличный ведь игрок, замечательно вписывался в схему игры!

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 февраля 2018, 22:20

      Какие БОССЫ Зенита? Автор с кем-то дружит?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 февраля 2018, 17:11

      Витька вообще топовый игрок, был украшением нашего чемпа зря отпустили, могли бы в тот же Краснодар к примеру в аренду отдать. А вообще, я бы его в Спартак взял будь моя воля.

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 18 февраля 2018, 16:19

      То, что фантазируют турецкие журналисты пусть останется на их совести. Но если к слову, то я считаю, что ошибочным было решение Зенита пригласить Манчини. А все остальное (отказ от Дзюбы, Шатова и Жулиано, равно как и покупка сомнительных аргентинцев с Оздоевым и Заболотным впридачу) - частности.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 18 февраля 2018, 15:14

      после драки кулаками не машут

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 февраля 2018, 14:35

      звонит такой Фурсенко с утра в futbolarena плачет и говорит- о господи как же я жалею что продал Жулиано,места себе не нахожу.У того кто в такое верит мозг наверное с грецкий орех))

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 февраля 2018, 14:28

      Это хорошо, когда о твоём отсутствии сожалеют. Лучше сожалеть, чем думать о том, как избавиться )

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 18 февраля 2018, 14:21

      Зато он не жалеет !

      1
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 18 февраля 2018, 14:21

      Потом про Шатова так-же напишут)

      -1
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      Рейтинг: +217

      Avitaminoz 18 февраля 2018, 13:29

      Аргентинцы бы там заживо сожрали его. Правильно Манчини сделал :)

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