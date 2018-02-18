В «Зените» жалеют, что отпустили Жулиано в «Фенербахче»

Руководство «Зенита» жалеет, что отпустило полузащитника Жулиано в «Фенербахче».

Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини не рассчитывал на бразильца, поэтому в петербургском клубе решили расстаться с футболистом.

Сейчас боссы «Зенита» считают, что решение о продаже могло быть ошибочным, сообщает турецкое издание futbolarena.

В нынешнем сезоне Жулиано провел 21 матч, забив 11 голов.