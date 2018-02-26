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    Жулиано: «Перешел бы я из «Зенита» в «Спартак»? Да, ведь я профессионал»

    Экс-полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал, почему он перешел именно в «Фенербахче», а также заявил, что, если бы у него возник вариант со «Спартаком», он бы его принял.

    «Были запросы от нескольких команд из России, Испании и Италии. Но когда «Зенит» разрешил переговоры с другими клубами, до закрытия трансферного окна оставалось всего две недели. Не было времени ждать конкретики. Четкие предложения пришли от «Фенербахче» и «Трабзонспора». Я выбрал топ-клуб, мы быстро пришли к соглашению. Не собирался тянуть время и ждать новых предложений.

    Пошел бы я в «Спартак»? Да, но это не означает неуважение к «Зениту». Я профессионал, и перешел бы в тот клуб, в который посчитал нужным», – сказал Жулиано.

    Напомним, Жулиано перешел в «Фенербахче» прошлым летом, отыграв в петербургской команде всего один сезон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2018 17:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4025

      raritet 27 февраля 2018, 18:51

      Профессионализм в этом и заключается . Он , собственно , и нужен исключительно для перехода из Спартака в Зенит и из Зенита в Спартак.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 февраля 2018, 10:32

      да и правильно сказал, т.к ты в опервых просто выполняешь свою работу, а где игроку лучше он туда и идет, даже в ссср меняли игроки команды и их за это не гнобили

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 21:22

      А почему бы не остаться в РФПЛ,был бы на виду.

      5
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 26 февраля 2018, 19:51

      А вот все, кто осуждают его за эти слова, скажите, если вам предложат хорошую работу с хорошей зарплатой, - вы откажетесь? Если да, жене не говорите - мозг вынесет!

      7
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 26 февраля 2018, 19:50

      Он не воспитанник Зенита, и если бы перешел в Спартак никто из адекватных болельщиков Зенита о нем слова худого не сказал бы. Как не сказали ни слова питерцы, когда в Спартак уходил, например, Швецов. Аналогии с Быстровым и Дзюбой тут неуместны. Это люди, плюнувшие на воспитавшие их клубы. А этот просто профессионал, да еще и легионер, который по своему уровню заслуживал играть в какой-нибудь топ-команде.

      6
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 26 февраля 2018, 19:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нет, ты просто денежная шлюха

      -9
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 26 февраля 2018, 19:05

      Где больше платят-туда бы и перешел...А потом трубил бы на каждом углу, что всю жизнь мечтал тут играть...

      2
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 26 февраля 2018, 19:03

      Да пиля, согласитесь все, зенит многих загубил, тот же Бердыев сделал бы больше чем все их трениры

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 19:01

      зенитовские фаны тебе бы потом житья не дали и пришлось бы пожалеть о таком решении.

      8
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > OfaZavr 26 февраля 2018, 19:33

      Скажи это Дзюбе))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Nekit92 26 февраля 2018, 19:38

      да уж Дзюба много интересного о себе узнал и услышал за это время)) вот поэтому я и говорю что перед таким шагом нужно хорошенько подумать.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2018, 18:34

      и зачем зенит с ним расстался 1 сезон не даёт игроку полностью себя показать попридержали бы 2-3 года был бы лучшим в клубе

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