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  • Жулиано: «Перешел бы я из «Зенита» в «Спартак»? Да, ведь я профессионал»

Жулиано: «Перешел бы я из «Зенита» в «Спартак»? Да, ведь я профессионал»

26 февраля 2018, 17:59
19

Экс-полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал, почему он перешел именно в «Фенербахче», а также заявил, что, если бы у него возник вариант со «Спартаком», он бы его принял.

«Были запросы от нескольких команд из России, Испании и Италии. Но когда «Зенит» разрешил переговоры с другими клубами, до закрытия трансферного окна оставалось всего две недели. Не было времени ждать конкретики. Четкие предложения пришли от «Фенербахче» и «Трабзонспора». Я выбрал топ-клуб, мы быстро пришли к соглашению. Не собирался тянуть время и ждать новых предложений.

Пошел бы я в «Спартак»? Да, но это не означает неуважение к «Зениту». Я профессионал, и перешел бы в тот клуб, в который посчитал нужным», – сказал Жулиано.

Напомним, Жулиано перешел в «Фенербахче» прошлым летом, отыграв в петербургской команде всего один сезон.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Фенербахче Зенит Спартак Жулиано
Комментарии (19)
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mialkov
1519657780
Правильно сказал. Несмотря на переход, пусть даже в стан принципиального соперника, всегда должно оставаться уважение к прежнему клубу и игрокам!
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oyabun
1519658548
Хороший игрок. Был бы полезен в Спартаке.
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Татарин за ЦСКА
1519659216
Пошел бы я в «Спартак»? Да, но это не означает неуважение к «Зениту». Я профессионал, и перешел бы в тот клуб, в котором мен бы платили!!! сказал Жулиано
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Полная Канистра
1519659273
и зачем зенит с ним расстался 1 сезон не даёт игроку полностью себя показать попридержали бы 2-3 года был бы лучшим в клубе
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OfaZavr
1519660918
зенитовские фаны тебе бы потом житья не дали и пришлось бы пожалеть о таком решении.
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Чикомас
1519661153
Где больше платят-туда бы и перешел...А потом трубил бы на каждом углу, что всю жизнь мечтал тут играть...
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Axe111
1519663003
Нет, ты просто денежная шлюха
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Вомбат
1519663847
Он не воспитанник Зенита, и если бы перешел в Спартак никто из адекватных болельщиков Зенита о нем слова худого не сказал бы. Как не сказали ни слова питерцы, когда в Спартак уходил, например, Швецов. Аналогии с Быстровым и Дзюбой тут неуместны. Это люди, плюнувшие на воспитавшие их клубы. А этот просто профессионал, да еще и легионер, который по своему уровню заслуживал играть в какой-нибудь топ-команде.
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Leon_ARS
1519663895
А вот все, кто осуждают его за эти слова, скажите, если вам предложат хорошую работу с хорошей зарплатой, - вы откажетесь? Если да, жене не говорите - мозг вынесет!
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zigbert
1519669352
А почему бы не остаться в РФПЛ,был бы на виду.
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