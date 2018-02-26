Жулиано: «Перешел бы я из «Зенита» в «Спартак»? Да, ведь я профессионал»

Экс-полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал, почему он перешел именно в «Фенербахче», а также заявил, что, если бы у него возник вариант со «Спартаком», он бы его принял.

«Были запросы от нескольких команд из России, Испании и Италии. Но когда «Зенит» разрешил переговоры с другими клубами, до закрытия трансферного окна оставалось всего две недели. Не было времени ждать конкретики. Четкие предложения пришли от «Фенербахче» и «Трабзонспора». Я выбрал топ-клуб, мы быстро пришли к соглашению. Не собирался тянуть время и ждать новых предложений.

Пошел бы я в «Спартак»? Да, но это не означает неуважение к «Зениту». Я профессионал, и перешел бы в тот клуб, в который посчитал нужным», – сказал Жулиано.

Напомним, Жулиано перешел в «Фенербахче» прошлым летом, отыграв в петербургской команде всего один сезон.