Жулиано прошел медосмотр для «Фенербахче»

Удачи.
Вчера «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Зенита» Жулиано отправился в Стамбул для прохождения медосмотра на базе «Фенербахче».
Турецкий клуб опубликовал фотографии во время процедуры. Ожидается, что в ближайшее время третья команда Суперлиги-2016/17 представит бразильца в качестве нового игрока. Переход 27-летнего Жулиано рассматривается в контексте аренды до конца сезона с возможностью выкупа.
Считается, что хавбек решил покинуть «Зенит» из-за разногласий с главным тренером Роберто Манчини.
Giuliano Victor De Paula Sağlık Kontrolünden Geçti | https://t.co/22i4ONqCQw pic.twitter.com/wYJclJnEif— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 12 августа 2017 г.