Жулиано прошел медосмотр для «Фенербахче»

Вчера «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Зенита» Жулиано отправился в Стамбул для прохождения медосмотра на базе «Фенербахче».

Турецкий клуб опубликовал фотографии во время процедуры. Ожидается, что в ближайшее время третья команда Суперлиги-2016/17 представит бразильца в качестве нового игрока. Переход 27-летнего Жулиано рассматривается в контексте аренды до конца сезона с возможностью выкупа.

Считается, что хавбек решил покинуть «Зенит» из-за разногласий с главным тренером Роберто Манчини.