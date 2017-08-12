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    Жулиано прошел медосмотр для «Фенербахче»

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Зенита» Жулиано отправился в Стамбул для прохождения медосмотра на базе «Фенербахче».

    Турецкий клуб опубликовал фотографии во время процедуры. Ожидается, что в ближайшее время третья команда Суперлиги-2016/17 представит бразильца в качестве нового игрока. Переход 27-летнего Жулиано рассматривается в контексте аренды до конца сезона с возможностью выкупа.

    Считается, что хавбек решил покинуть «Зенит» из-за разногласий с главным тренером Роберто Манчини.

    Источник: ФК «Фенербахче»

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    12.08.2017 13:54
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