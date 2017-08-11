Жулиано отправился в Стамбул для медосмотра в «Фенербахче»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Жулиано вылетел с берегов Невы в Стамбул, чтобы пройти там медицинское обследование перед переходом в «Фенербахче». Бразилец пополнит турецкий коллектив на условиях аренды.

Отметим, что по окончании текущего сезона стамбульцы смогут выкупить южноамериканского хавбека.

В минувшем сезоне РФПЛ Жулиано провел за «Зенит» 28 матчей, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.