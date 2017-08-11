Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жулиано отправился в Стамбул для медосмотра в «Фенербахче»

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Жулиано вылетел с берегов Невы в Стамбул, чтобы пройти там медицинское обследование перед переходом в «Фенербахче». Бразилец пополнит турецкий коллектив на условиях аренды.

    Отметим, что по окончании текущего сезона стамбульцы смогут выкупить южноамериканского хавбека.

    В минувшем сезоне РФПЛ Жулиано провел за «Зенит» 28 матчей, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: ФК «Фенербахче»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2017 15:34
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 11 августа 2017, 20:55

      Зря они такими игроками разбрасываются, да и российские клубы куда смотрят, Динамо бы он как пригодился или ЦСКА, да и другим клубам готовым потянуть такую зарплату!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 11 августа 2017, 20:10

      Жаль что хороший футболист покидает чемпионат России. Спасибо за всё и удачи !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 11 августа 2017, 20:06

      РФПЛ теряет одного из самых качественных игроков ....жаль(((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +436

      andr2112 11 августа 2017, 19:43

      Удачи!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 11 августа 2017, 19:36

      Неплохой игрок, для "Фенера" просто отличное усиление.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      nikovitek 11 августа 2017, 19:20

      жалко что в турецкий чемпионат уезжает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 11 августа 2017, 17:56

      мог бы в спартак перейти

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 11 августа 2017, 17:54

      Удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 11 августа 2017, 17:23

      нормальный игрок, куражный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      huntelaar25 11 августа 2017, 16:14

      Удачи ему в перезапуске карьеры)

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11