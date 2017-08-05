Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Жулиано хочет покинуть «Зенит» из-за Манчини

    Полузащитник «Зенита» Жулиано близок к уходу из петербургского клуба. Об этом сообщает UOL.

    Согласно источнику, Жулиано не устраивает свое положение в команде после назначения Роберто Манчини на пост главного тренера. Бразилец считает, что больше не является постоянным игроком основного состава. В этой связи 27-летний хавбек опасается, что не попадет в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2018.

    В новом сезоне игрок принял участие в двух матчах чемпионата России и квалификации Лиги Европы. В общей сложности он провел 235 минут из 360 возможных. Портал Transfermarkt оценивает Жулиано в 9 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2017 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 5 августа 2017, 09:45

      Трусам сдесь не место,с такой игрой ты и в другой команде в сборную не попадёшь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 августа 2017, 09:14

      все правильно,сдал и очень сильно еще весной при Луческу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 5 августа 2017, 09:00

      Потенциально полезный игрок хочет уйти. Совершенно бесполезные согласны сидеть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 5 августа 2017, 08:51

      Прошлый сезон один из лучших в рфпл, игрок высокого уровня, для Зенита однозначно потеря!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2017, 08:48

      Правильно не ценят переходи к нам в Спартак -ты хорошо отыграл прошлый сезон-достоин быть в команде чемпионов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 5 августа 2017, 08:39

      играл бы нормально, и из Зенита попал бы в сборную. если хочет уйти - надо отпускать. потеря небольшая а иметь на скамейке потенциального саботажника не дело..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 августа 2017, 07:48

      Так пусть уходит!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 5 августа 2017, 07:35

      чего жаловаться сам сбавил

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 5 августа 2017, 06:28

      не он первый и не последний

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 5 августа 2017, 06:17

      В Локомотив его

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11