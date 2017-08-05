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Источник: Жулиано хочет покинуть «Зенит» из-за Манчини

5 августа 2017, 01:00
15

Полузащитник «Зенита» Жулиано близок к уходу из петербургского клуба. Об этом сообщает UOL.

Согласно источнику, Жулиано не устраивает свое положение в команде после назначения Роберто Манчини на пост главного тренера. Бразилец считает, что больше не является постоянным игроком основного состава. В этой связи 27-летний хавбек опасается, что не попадет в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2018.

В новом сезоне игрок принял участие в двух матчах чемпионата России и квалификации Лиги Европы. В общей сложности он провел 235 минут из 360 возможных. Портал Transfermarkt оценивает Жулиано в 9 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Бразилия Жулиано Манчини Роберто
Комментарии (15)
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Павел Амурский
1501888834
Флаг в руки и вперед.
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bashnat013
1501897140
И это не последний кто захочет уйти
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sprint5
1501903714
не он первый и не последний
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СОКОЛ САРАТОВ
1501907720
чего жаловаться сам сбавил
Ответить
Serjoga
1501908512
Так пусть уходит!
Ответить
alp
1501911562
играл бы нормально, и из Зенита попал бы в сборную. если хочет уйти - надо отпускать. потеря небольшая а иметь на скамейке потенциального саботажника не дело..
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Диктор
1501912122
Правильно не ценят переходи к нам в Спартак -ты хорошо отыграл прошлый сезон-достоин быть в команде чемпионов.
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4agaaa
1501912302
Прошлый сезон один из лучших в рфпл, игрок высокого уровня, для Зенита однозначно потеря!
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Garrincha58
1501913672
все правильно,сдал и очень сильно еще весной при Луческу
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С@НЁК.
1501915559
Трусам сдесь не место,с такой игрой ты и в другой команде в сборную не попадёшь.
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