Источник: Жулиано хочет покинуть «Зенит» из-за Манчини

Полузащитник «Зенита» Жулиано близок к уходу из петербургского клуба. Об этом сообщает UOL.

Согласно источнику, Жулиано не устраивает свое положение в команде после назначения Роберто Манчини на пост главного тренера. Бразилец считает, что больше не является постоянным игроком основного состава. В этой связи 27-летний хавбек опасается, что не попадет в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2018.

В новом сезоне игрок принял участие в двух матчах чемпионата России и квалификации Лиги Европы. В общей сложности он провел 235 минут из 360 возможных. Портал Transfermarkt оценивает Жулиано в 9 миллионов евро.