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    Жулиано подпишет контракт с «Трабзонспором», несмотря на медосмотр для «Фенербахче»

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что полузащитник Жулиано прошел медосмотр на базе «Фенербахче». Сообщалось, что 27-летний бразилец подпишет арендный контракт до конца сезона с правом выкупа.

    Согласно турецкому ресурсу Fanatik, футболист продолжит карьеру «Трабзонспоре». Ранее клуб договорился с «Зенитом» о покупке Жулиано за 10 миллионов евро.

    Хавбек пополнил состав сине-бело-голубых в июле 2016 года, перейдя из «Гремио» за 7 миллионов евро. В дебютном сезоне в РФПЛ он принял участие в 38-ми матчах, в которых забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

    Источник: fanatik.com.tr

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    12.08.2017 14:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 19:34

      10 лямов - приличные бабки.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 августа 2017, 14:35

      а как же его счастье? он же счастлив в Фенербахче

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