Жулиано подпишет контракт с «Трабзонспором», несмотря на медосмотр для «Фенербахче»

Ранее «Бомбардир» писал о том, что полузащитник Жулиано прошел медосмотр на базе «Фенербахче». Сообщалось, что 27-летний бразилец подпишет арендный контракт до конца сезона с правом выкупа.

Согласно турецкому ресурсу Fanatik, футболист продолжит карьеру «Трабзонспоре». Ранее клуб договорился с «Зенитом» о покупке Жулиано за 10 миллионов евро.

Хавбек пополнил состав сине-бело-голубых в июле 2016 года, перейдя из «Гремио» за 7 миллионов евро. В дебютном сезоне в РФПЛ он принял участие в 38-ми матчах, в которых забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.