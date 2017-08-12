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    «Трабзонспор» подал жалобу в ФИФА из-за срыва трансфера Жулиано

    Руководство «Трабзонспора» направило жалобу в ФИФА в связи с переходом полузащитника «Зенита» Жулиано в «Фенербахче». Трабзонский клуб сообщает, что права на футболиста, согласно заключенной с петербургским клубом сделке, должны принадлежать бордово-голубым.

    «Мы заключили сделку между нашим клубом и «Зенитом» относительно перехода Жулиано. В настоящий момент нами инициируются необходимые разбирательства по данному трансферу в ФИФА», – говорится в заявлении пресс-службы.

    Ранее сообщалось, что бразилец подписал с желто-темно-синими контракт, рассчитанный на четыре года.

    Источник: ФК «Трабзонспор»

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    12.08.2017 23:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 01:05

      Да пусть берет кто хочет! Трабзон вроде больше давал бабла.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 13 августа 2017, 00:37

      не могут поделить

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > СОКОЛ САРАТОВ 13 августа 2017, 00:58

      Ну так игрок отличный, за смешные деньги по современным меркам!

      2
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