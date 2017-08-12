«Трабзонспор» подал жалобу в ФИФА из-за срыва трансфера Жулиано

Руководство «Трабзонспора» направило жалобу в ФИФА в связи с переходом полузащитника «Зенита» Жулиано в «Фенербахче». Трабзонский клуб сообщает, что права на футболиста, согласно заключенной с петербургским клубом сделке, должны принадлежать бордово-голубым.

«Мы заключили сделку между нашим клубом и «Зенитом» относительно перехода Жулиано. В настоящий момент нами инициируются необходимые разбирательства по данному трансферу в ФИФА», – говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что бразилец подписал с желто-темно-синими контракт, рассчитанный на четыре года.