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    Контракт Жулиано с «Фенербахче» рассчитан на четыре года

    Бывший полузащитник «Зенита» Жулиано официально стал игроком «Фенербахче». Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, контракт с бразильцем рассчитан на четыре года.

    В составе новой команды футболист будет выступать под номером «20».

    Цвета «Зенита» Жулиано защищал с августа 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за сине-бело-голубых в РФПЛ два матча, не отметившись результативными действиями.

    Источник: ФК «Фенербахче»

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    12.08.2017 22:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 13 августа 2017, 00:08

      Разгружают зарплатную ведомость

      0
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      Рейтинг: +448

      Paladius 12 августа 2017, 23:33

      Блин, ну нафига было продавать? Отдали бы в аренду на год и вернули. Игрок то хороший, не факт, что Арги лучше играть будут. Очень жаль!

      5
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Paladius 12 августа 2017, 23:42

      Жулиано не был "игроком Манчини", а сам по себе хорош..жаль, конечно, удачи ему.

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