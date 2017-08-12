Контракт Жулиано с «Фенербахче» рассчитан на четыре года

Бывший полузащитник «Зенита» Жулиано официально стал игроком «Фенербахче». Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, контракт с бразильцем рассчитан на четыре года.

В составе новой команды футболист будет выступать под номером «20».

Цвета «Зенита» Жулиано защищал с августа 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за сине-бело-голубых в РФПЛ два матча, не отметившись результативными действиями.