Контракт Жулиано с «Фенербахче» рассчитан на четыре года

Разгружают зарплатную ведомость
Бывший полузащитник «Зенита» Жулиано официально стал игроком «Фенербахче». Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, контракт с бразильцем рассчитан на четыре года.
В составе новой команды футболист будет выступать под номером «20».
Цвета «Зенита» Жулиано защищал с августа 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за сине-бело-голубых в РФПЛ два матча, не отметившись результативными действиями.
Giuliano Victor De Paula Resmi Sözleşmeyi İmzaladı | https://t.co/jhi1AvSYw4 pic.twitter.com/FZzQkDtwyQ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 12 августа 2017 г.