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  • Жулиано назвал Алексея Березуцкого лучшим защитником России

Жулиано назвал Алексея Березуцкого лучшим защитником России

27 февраля 2018, 11:14
7

Полузащитник «Фенербахче» Жулиано, который ранее выступал в составе «Зенита», рассказал о том, чем ему запомнилась Россия. Как в футбольном плане, так и в бытовом.

– Против какого защитника в России вам было сложнее всего играть?

– Против Алексея Березуцкого, мне он всегда очень нравился. Пусть он уже не молод, но за счет опыта всегда правильно выбирал позицию, здорово играл головой.

– Чем вам запомнилась Россия?

– Меня очаровал Санкт-Петербург, чувствовал себя там просто прекрасно. Полюбил болельщиков «Зенита», которые меня всегда поддерживали, и очень нравились условия для тренировок на базе клуба.

– Это все о футболе. А в жизни?

– Рестораны! Был один особенный, я там часто бывал. Это что-то вроде караоке – там люди и едят, и поют. Что пели? Русские песни, английские – всего понемногу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Фенербахче Зенит ЦСКА Березуцкий Алексей Жулиано
Комментарии (7)
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raritet
1519719668
Однозначно. Лучше Леши пока никто в таком возрасте еще не играл в нашем чемпе в защите. Большой опыт и все в порядке с головой. Единственная проблема-скорость. А у кого она в РФПЛ?
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Чикомас
1519721193
То что Леша и Вася еще играют и играют в основе-уже подвиг. В их возрасте. Я уж не говорю про то, что многие видят их и в сборной...
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OOOVVV.
1519721355
Согласен с Жулиано,, но на мой взгляд, брат Вася лучший.
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Татарин за ЦСКА
1519723746
Так потому что лучше защитников ещё в РФПЛ не придумали
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prezent2017
1519731320
На безрыбье...
Ответить
vlad10180v
1519732937
оба брата молодцы
Ответить
Сильвербой
1519744127
Так других-то и нет вовсе!!! Можно было бы сотню лучших назвать, если бы они были!!! Нам на ЧМ звать некого, кроме братьев!!!
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