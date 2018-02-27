Жулиано назвал Алексея Березуцкого лучшим защитником России

Полузащитник «Фенербахче» Жулиано, который ранее выступал в составе «Зенита», рассказал о том, чем ему запомнилась Россия. Как в футбольном плане, так и в бытовом.

– Против какого защитника в России вам было сложнее всего играть?

– Против Алексея Березуцкого, мне он всегда очень нравился. Пусть он уже не молод, но за счет опыта всегда правильно выбирал позицию, здорово играл головой.

– Чем вам запомнилась Россия?

– Меня очаровал Санкт-Петербург, чувствовал себя там просто прекрасно. Полюбил болельщиков «Зенита», которые меня всегда поддерживали, и очень нравились условия для тренировок на базе клуба.

– Это все о футболе. А в жизни?

– Рестораны! Был один особенный, я там часто бывал. Это что-то вроде караоке – там люди и едят, и поют. Что пели? Русские песни, английские – всего понемногу.