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  • Орещук доволен работой Сарсании на трансферном рынке в «Зените»

Орещук доволен работой Сарсании на трансферном рынке в «Зените»

16 августа 2017, 08:22
4

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук положительно оценивает работу Константина Сарсании после возвращения в «Зенит». Он назвал действия клуба на трансферном рынке грамотными.

«Зенит» все правильно делает. Результат говорит сам за себя. Мне очень нравится, как Константин Сарсания работает на трансферном рынке.

Жулиано и Хави Гарсия были лидерами «Зенита», но они не помогли стать чемпионом России. Вы не забывайте и про решение тренера. Роберто Манчини видит на позиции Жулиано и Хави Гарсии других футболистов, а бывшие лидеры «Зенита» не хотят сидеть на скамейке запасных. Их угнетает это состояние. Они молодцы, что пошли играть, а не сидеть и зарабатывать деньги.

Следующим уйдет Дзюба? Если он скажет: «Отпустите меня, я хочу играть перед чемпионатом мира», то все может быть», – считает Орещук.

Напомним, что Дзюба отправился с командой на матч Лиги Европы против «Утрехта».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Орещук Роман Хави Гарсия Жулиано Сарсания Константин
Комментарии (4)
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Manilov
1502863829
С какой-то стороны Орещук прав. Вот только Сарсания всегда успешно работает там, где куча бабла и его никто не считает. А имея прорву средств не "мудрено убивать баблом". Помнится, когда у Динамо была куча денег, то он там тоже рулил по полной, а как деньги кончились, тут же слился. А вот Орещук хорошо умеет работать в этой сфере при дефиците средств.
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порт
1502865977
Дзюба наверняка сегодня выйдет на поле с первых минут. И что бы доказать тренеру в его нужности, он должен выложится на поле по полной. Если не получится, то нужно начинать поиск другого клуба.
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Paladius
1502871830
По поводу Сарсании все верно сказано. А бабла и у предыдущих руководителей Зенита хватало, но трансферная политика сводилась к покупке непонятно кого и суммы трансферов были не меньше, взять к примеру Эрнани! Сейчас и игроки покупаются качественные и по ценам не сказать, чтобы заоблачным учитывая насколько перегрет трансферный рынок. Но все-таки хотелось бы, чтобы молодежь из академии или Зенита -2 потихоньку к основе подтягивали. Панюков, Лесовой вполне могут заиграть!
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Londara
1502879915
еще можно нобоа, полоза и лодыгина в старте а то совсем зачахнут
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