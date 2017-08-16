Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орещук доволен работой Сарсании на трансферном рынке в «Зените»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук положительно оценивает работу Константина Сарсании после возвращения в «Зенит». Он назвал действия клуба на трансферном рынке грамотными.

    «Зенит» все правильно делает. Результат говорит сам за себя. Мне очень нравится, как Константин Сарсания работает на трансферном рынке.

    Жулиано и Хави Гарсия были лидерами «Зенита», но они не помогли стать чемпионом России. Вы не забывайте и про решение тренера. Роберто Манчини видит на позиции Жулиано и Хави Гарсии других футболистов, а бывшие лидеры «Зенита» не хотят сидеть на скамейке запасных. Их угнетает это состояние. Они молодцы, что пошли играть, а не сидеть и зарабатывать деньги.

    Следующим уйдет Дзюба? Если он скажет: «Отпустите меня, я хочу играть перед чемпионатом мира», то все может быть», – считает Орещук.

    Напомним, что Дзюба отправился с командой на матч Лиги Европы против «Утрехта».

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2017 08:22
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61

      Londara 16 августа 2017, 13:38

      еще можно нобоа, полоза и лодыгина в старте а то совсем зачахнут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      Paladius 16 августа 2017, 11:23

      По поводу Сарсании все верно сказано. А бабла и у предыдущих руководителей Зенита хватало, но трансферная политика сводилась к покупке непонятно кого и суммы трансферов были не меньше, взять к примеру Эрнани! Сейчас и игроки покупаются качественные и по ценам не сказать, чтобы заоблачным учитывая насколько перегрет трансферный рынок. Но все-таки хотелось бы, чтобы молодежь из академии или Зенита -2 потихоньку к основе подтягивали. Панюков, Лесовой вполне могут заиграть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 16 августа 2017, 09:46

      Дзюба наверняка сегодня выйдет на поле с первых минут. И что бы доказать тренеру в его нужности, он должен выложится на поле по полной. Если не получится, то нужно начинать поиск другого клуба.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 16 августа 2017, 09:10

      С какой-то стороны Орещук прав. Вот только Сарсания всегда успешно работает там, где куча бабла и его никто не считает. А имея прорву средств не мудрено "убивать баблом". Помнится, когда у Динамо была куча денег, то он там тоже рулил по полной, а как деньги кончились, тут же слился.

      А вот Орещук хорошо умеет работать в этой сфере при дефиците средств.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11