Орещук доволен работой Сарсании на трансферном рынке в «Зените»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук положительно оценивает работу Константина Сарсании после возвращения в «Зенит». Он назвал действия клуба на трансферном рынке грамотными.

«Зенит» все правильно делает. Результат говорит сам за себя. Мне очень нравится, как Константин Сарсания работает на трансферном рынке.

Жулиано и Хави Гарсия были лидерами «Зенита», но они не помогли стать чемпионом России. Вы не забывайте и про решение тренера. Роберто Манчини видит на позиции Жулиано и Хави Гарсии других футболистов, а бывшие лидеры «Зенита» не хотят сидеть на скамейке запасных. Их угнетает это состояние. Они молодцы, что пошли играть, а не сидеть и зарабатывать деньги.

Следующим уйдет Дзюба? Если он скажет: «Отпустите меня, я хочу играть перед чемпионатом мира», то все может быть», – считает Орещук.

Напомним, что Дзюба отправился с командой на матч Лиги Европы против «Утрехта».