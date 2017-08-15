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Смольников и Дзюба отправились с «Зенитом» в Голландию

15 августа 2017, 10:32
16

Футболисты «Зенита» во вторник утром отправились в Голландию, где пройдет первый матч четвертого квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с местным «Утрехтом». Главный тренер Роберто Манчини взял на игру 22 футболиста. Стоит отметить, что в списке присутствует Игорь Смольников, который пропустил последние два матча «Зенита» в российской Премьер-Лиге.

Состав «Зенита» выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин

Защитники: Доменико Кришито, Эмануэль Маммана, Александр Анюков, Луиш Нету, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Максим Карпов, Денис Терентьев, Юрий Жирков

Полузащитники: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз

Сам матч состоится в среду, 16 августа, в 19:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит Дзюба Артем Смольников Игорь
Комментарии (16)
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Обер-КанцлерЪ
1502784512
Тем временем Михаил Кержаков в списке вратарей Зенита опередил Юрия Лодыгина по версии бомбардир.ру
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BAIv
1502785096
вроде тема была что Краневиттер не заявлен на ЛЕ, значит успели заявить
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Palev0
1502786104
Теперь ждём красивой игры
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xLINDAx
1502789774
Давайте, не подкачайте там!
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prezent2017
1502790932
Дзюбу и Полоза надо проверить. Не потянут - в свинтяк отправить.
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Garrincha58
1502791130
все защитников нет, а их оказывается больше всего в команде
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овертайм
1502799321
дублем будут играть
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dok66
1502805008
Победы Зениту ! Просто обязаны начинать отбивать вложенные бабки !
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mikitka
1502828644
Дзюба и Смольников? разве что просто потусить... желаю победы "Зениту", но этих игроков в матче квалификации еврокубка выпускать не стоит
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sidul1
1502866855
Зенит пока еще ищет свою игру,красивые игры впереди.Дзюба-это шаг в прошлое с Вилашом Боа.Но с его зарплатой,Манчини пытается разглядеть в нем футболиста.Сегодня еще одна попытка.
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