Смольников и Дзюба отправились с «Зенитом» в Голландию

Футболисты «Зенита» во вторник утром отправились в Голландию, где пройдет первый матч четвертого квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с местным «Утрехтом». Главный тренер Роберто Манчини взял на игру 22 футболиста. Стоит отметить, что в списке присутствует Игорь Смольников, который пропустил последние два матча «Зенита» в российской Премьер-Лиге.

Состав «Зенита» выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин

Защитники: Доменико Кришито, Эмануэль Маммана, Александр Анюков, Луиш Нету, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Максим Карпов, Денис Терентьев, Юрий Жирков

Полузащитники: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз

Сам матч состоится в среду, 16 августа, в 19:00 по московскому времени.