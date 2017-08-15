Смольников и Дзюба отправились с «Зенитом» в Голландию

Зенит пока еще ищет свою игру,красивые игры впереди.Дзюба-это шаг в прошлое с Вилашом Боа.Но с его зарплатой,Манчини пытается разглядеть в нем футболиста.Сегодня еще одна попытка.
Футболисты «Зенита» во вторник утром отправились в Голландию, где пройдет первый матч четвертого квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с местным «Утрехтом». Главный тренер Роберто Манчини взял на игру 22 футболиста. Стоит отметить, что в списке присутствует Игорь Смольников, который пропустил последние два матча «Зенита» в российской Премьер-Лиге.
Состав «Зенита» выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин
Защитники: Доменико Кришито, Эмануэль Маммана, Александр Анюков, Луиш Нету, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Максим Карпов, Денис Терентьев, Юрий Жирков
Полузащитники: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов
Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз
Сам матч состоится в среду, 16 августа, в 19:00 по московскому времени.