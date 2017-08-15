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    Смольников и Дзюба отправились с «Зенитом» в Голландию

    Футболисты «Зенита» во вторник утром отправились в Голландию, где пройдет первый матч четвертого квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с местным «Утрехтом». Главный тренер Роберто Манчини взял на игру 22 футболиста. Стоит отметить, что в списке присутствует Игорь Смольников, который пропустил последние два матча «Зенита» в российской Премьер-Лиге.

    Состав «Зенита» выглядит следующим образом:

    Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин

    Защитники: Доменико Кришито, Эмануэль Маммана, Александр Анюков, Луиш Нету, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Максим Карпов, Денис Терентьев, Юрий Жирков

    Полузащитники: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов

    Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз

    Сам матч состоится в среду, 16 августа, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.08.2017 10:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +875

      sidul1 16 августа 2017, 10:00

      Зенит пока еще ищет свою игру,красивые игры впереди.Дзюба-это шаг в прошлое с Вилашом Боа.Но с его зарплатой,Манчини пытается разглядеть в нем футболиста.Сегодня еще одна попытка.

      1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 15 августа 2017, 23:24

      Дзюба и Смольников? разве что просто потусить... желаю победы "Зениту", но этих игроков в матче квалификации еврокубка выпускать не стоит

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 августа 2017, 16:50

      Победы Зениту ! Просто обязаны начинать отбивать вложенные бабки !

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 15 августа 2017, 15:15

      дублем будут играть

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2017, 12:58

      все защитников нет, а их оказывается больше всего в команде

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 августа 2017, 12:55

      Дзюбу и Полоза надо проверить. Не потянут - в свинтяк отправить.

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > prezent2017 16 августа 2017, 09:13

      Полоза я бы был у нас видеть, вместо Оланаре...

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 августа 2017, 12:36

      Давайте, не подкачайте там!

      2
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      Рейтинг: +93

      Palev0 15 августа 2017, 11:35

      Теперь ждём красивой игры

      2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Palev0 15 августа 2017, 13:24

      Хрен с ней, пусть будет страшная и не накрашенная, но зато победная, и причём для наших!)

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      Рейтинг: +93

      Palev0 > Bivaliy67 15 августа 2017, 13:32

      Так то да, но хочется игры как со Спартаком или Ахматом. а не как с Бней-Иегуда дома

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Palev0 15 августа 2017, 13:40

      Это сарказм был, если что..)

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 августа 2017, 11:18

      вроде тема была что Краневиттер не заявлен на ЛЕ, значит успели заявить

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > BAIv 15 августа 2017, 13:00

      а что он один будет делать в Питере, а так с командой вместе

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 августа 2017, 11:08

      Тем временем Михаил Кержаков в списке вратарей Зенита опередил Юрия Лодыгина по версии бомбардир.ру

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > sv1969 15 августа 2017, 13:13

      Всё ближе тот день, когда Дзюба данный список покинет вовсе ))

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