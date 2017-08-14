Агент сообщил, что «Зенит» просил его помочь в трудоустройстве не только Жулиано, но и Дзюбы

Агент Доган Эрджан, поспособствовавший трансферу полузащитника «Зенита» Жулиано в «Фенербахче», заявил, что сине-бело-голубые также просили подыскать клуб нападающему Артему Дзюбе.

Ранее сообщалось, что «желтые канарейки» вступили в переговоры с петербуржцами по вопросу приобретения 28-летнего российского футболиста.

«Из «Зенита» поступила просьба помочь трудоустроить Жулиано и Артема Дзюбу, поскольку они не входят в планы главного тренера Роберто Манчини. Изначально бразилец был предложен «Бешикташу», однако стамбульцы ответили, что не видят места в составе для хавбека. Через несколько дней возник вариант с «Фенербахче». По поводу «Трабзонспора» – с ними я вообще не встречался, договаривались другие люди. Знаю только, что они были готовы заплатить около 10 миллионов евро плюс бонусы, однако Жулиано выбрал «Фенербахче», – приводит слова Эрджана Ajansspor.

Напомним, что «Трабзонспор» в итоге пожаловался в ФИФА из-за трансфера Жулиано в «Фенербахче». В свою очередь президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что претензии бордово-голубых не имеют под собой никакого основания.