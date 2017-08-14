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  • Агент сообщил, что «Зенит» просил его помочь в трудоустройстве не только Жулиано, но и Дзюбы

Агент сообщил, что «Зенит» просил его помочь в трудоустройстве не только Жулиано, но и Дзюбы

14 августа 2017, 18:12
13

Агент Доган Эрджан, поспособствовавший трансферу полузащитника «Зенита» Жулиано в «Фенербахче», заявил, что сине-бело-голубые также просили подыскать клуб нападающему Артему Дзюбе.

Ранее сообщалось, что «желтые канарейки» вступили в переговоры с петербуржцами по вопросу приобретения 28-летнего российского футболиста.

«Из «Зенита» поступила просьба помочь трудоустроить Жулиано и Артема Дзюбу, поскольку они не входят в планы главного тренера Роберто Манчини. Изначально бразилец был предложен «Бешикташу», однако стамбульцы ответили, что не видят места в составе для хавбека. Через несколько дней возник вариант с «Фенербахче». По поводу «Трабзонспора» – с ними я вообще не встречался, договаривались другие люди. Знаю только, что они были готовы заплатить около 10 миллионов евро плюс бонусы, однако Жулиано выбрал «Фенербахче», – приводит слова Эрджана Ajansspor.

Напомним, что «Трабзонспор» в итоге пожаловался в ФИФА из-за трансфера Жулиано в «Фенербахче». В свою очередь президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что претензии бордово-голубых не имеют под собой никакого основания.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Фенербахче Дзюба Артем Жулиано
Комментарии (13)
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huntelaar25
1502724301
Наконец-то в Дзюбе разглядели бревно
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The_Enot
1502724772
Так чего Дзюба не нужен не кому!
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Сильвербой
1502725838
Мутко, давай быстрей ужесточай лимит, иначе твой любимчик вообще в ФНЛ сгниет!!!
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SEREZHA7575
1502725923
интересно ,кто позариться на долговязого?????
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ribo93
1502726480
Дзюба шел за трофеями
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порт
1502727117
Через пару дней агент сделает квадратные глаза, и скажет что он этого не говорил.
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acer2003
1502728313
Дзюба - Я ! На выход ,с вещами )))
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piligrim1986
1502730716
дзюбэшку ни кто не хочет
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Munez89
1502736823
Ну ясно, как он откосил с КФ типо с травмой, так у него и пошло все через жопу.Не стал Дзюба звездой, даже местного помола) Жалко конечно
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TAGANROG 161
1502744934
Звезда Дзюбы постепенно гаснет,как бы не пришлось его снова увидеть в Ростове.
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