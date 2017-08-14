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    Агент сообщил, что «Зенит» просил его помочь в трудоустройстве не только Жулиано, но и Дзюбы

    Агент Доган Эрджан, поспособствовавший трансферу полузащитника «Зенита» Жулиано в «Фенербахче», заявил, что сине-бело-голубые также просили подыскать клуб нападающему Артему Дзюбе.

    Ранее сообщалось, что «желтые канарейки» вступили в переговоры с петербуржцами по вопросу приобретения 28-летнего российского футболиста.

    «Из «Зенита» поступила просьба помочь трудоустроить Жулиано и Артема Дзюбу, поскольку они не входят в планы главного тренера Роберто Манчини. Изначально бразилец был предложен «Бешикташу», однако стамбульцы ответили, что не видят места в составе для хавбека. Через несколько дней возник вариант с «Фенербахче». По поводу «Трабзонспора» – с ними я вообще не встречался, договаривались другие люди. Знаю только, что они были готовы заплатить около 10 миллионов евро плюс бонусы, однако Жулиано выбрал «Фенербахче», – приводит слова Эрджана Ajansspor.

    Напомним, что «Трабзонспор» в итоге пожаловался в ФИФА из-за трансфера Жулиано в «Фенербахче». В свою очередь президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что претензии бордово-голубых не имеют под собой никакого основания.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2017 18:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 15 августа 2017, 00:08

      Звезда Дзюбы постепенно гаснет,как бы не пришлось его снова увидеть в Ростове.

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 14 августа 2017, 21:53

      Ну ясно, как он откосил с КФ типо с травмой, так у него и пошло все через жопу.Не стал Дзюба звездой, даже местного помола)
      Жалко конечно

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 августа 2017, 20:11

      дзюбэшку ни кто не хочет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 августа 2017, 19:31

      Дзюба - Я ! На выход ,с вещами )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      порт 14 августа 2017, 19:11

      Через пару дней агент сделает квадратные глаза, и скажет что он этого не говорил.

      0
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      Рейтинг: +68

      ribo93 14 августа 2017, 19:01

      Дзюба шел за трофеями

      6
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 14 августа 2017, 18:52

      интересно ,кто позариться на долговязого?????

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 августа 2017, 18:50

      Мутко, давай быстрей ужесточай лимит, иначе твой любимчик вообще в ФНЛ сгниет!!!

      3
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 14 августа 2017, 18:32

      Так чего Дзюба не нужен не кому!

      4
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      Рейтинг: +1130

      petr69 > The_Enot 14 августа 2017, 19:33

      нет команд готовых платить более 3 линей з/платы, а потому будет
      в Зените еще 3 года пока не истекет контракт ,-как Погребняк

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > The_Enot 14 августа 2017, 21:33

      как не кому,а Локо его очень хочет

      0
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 14 августа 2017, 18:25

      Наконец-то в Дзюбе разглядели бревно

      10
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > ROSTOV SUPER 14 августа 2017, 19:10

      ААААААА....говорящее бревно!!! ))

      3
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