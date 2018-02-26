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    Жулиано: «Спартак» заслужил чемпионский титул, но «Зениту» в прошлом сезоне довольно сильно мешали судьи»

    Бывший полузащитник «Зенита» Жулиано намекнул на то, что судьи по ходу прошлого сезона помогали «Спартаку», ставшему в итоге чемпионом. При этом бразилец отметил, что титул красно-белых нельзя назвать незаслуженным.

    «Луческу часто жаловался на судей? Это нормально. В некоторых матчах арбитры и правда нам мешали. Когда судья влияет на результат, команде всегда сложнее побеждать. В том сезоне мы все знали, что «Спартак» давно ничего не выигрывал. И, скажем так, ему необходимо было добыть титул. Называйте это политикой, как хотите… Я не стану отрицать, что «Спартак» заслужил титул. Но когда мы еще были в чемпионской гонке, судьи довольно сильно нам мешали», – сказал Жулиано.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2018 16:35
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +451

      frizom 26 февраля 2018, 22:08

      больше напоминает слова "плохого танцора". Мог бы уж просто сказать что не получилось хоть вы и старались. А то не по мужски искать причину в других. Брал бы пример с Карреры хотя бы

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 26 февраля 2018, 21:54

      Он прав в том, что судьи чаще ошибались в том сезоне именно в пользу Спартака. Но говорить, что судьи тогда еще и "мешали" Зениту - это несерьезно. Увы, Зениту судьи тоже чаще помогали, чем мешали. Судьи вообще чаще ошибаются в пользу более сильных. Это нечестно, но это так везде. Кстати, нам ошибки судей не помогли завоевать даже серебро. Так что, Жулик, давай не будем о грустном.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 20:50

      Луческу жаловался на судей,а вот Каррера ни разу,хотя причины на то были.

      4
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 26 февраля 2018, 18:55

      Играть надо уметь, а не искать виновных!

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 18:43

      как известно плохому танцору все время что-то мешает, как будто у других команд не бывает подобного и ничего не жалуются.

      3
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 26 февраля 2018, 18:32

      Ты чего вылез то ?? Разговорился

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2018, 18:13

      а ну да и судьи вам мешали а свои яйца вам мешали

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 26 февраля 2018, 18:05

      При всей нелюбви к спартаку, я не сомневаюсь ни на минуту, что в прошлом сезоне, он был лучшим. И нехер ныть...

      6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 26 февраля 2018, 17:57

      И в Турции Спартак не дает спать спокойно.

      6
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      Рейтинг: +249

      selkoka 26 февраля 2018, 17:51

      В один год Зениту мешают. В другой год Спартаку, в третий ЦСКА или еще кому. Куда же от этого деться? Как есть. Лучше на поле доказывать свою силу, а не ныть. Тогда никакие судейские ошибки не помешают

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