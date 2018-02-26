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  • Жулиано: «Спартак» заслужил чемпионский титул, но «Зениту» в прошлом сезоне довольно сильно мешали судьи»

Жулиано: «Спартак» заслужил чемпионский титул, но «Зениту» в прошлом сезоне довольно сильно мешали судьи»

26 февраля 2018, 16:35
22

Бывший полузащитник «Зенита» Жулиано намекнул на то, что судьи по ходу прошлого сезона помогали «Спартаку», ставшему в итоге чемпионом. При этом бразилец отметил, что титул красно-белых нельзя назвать незаслуженным.

«Луческу часто жаловался на судей? Это нормально. В некоторых матчах арбитры и правда нам мешали. Когда судья влияет на результат, команде всегда сложнее побеждать. В том сезоне мы все знали, что «Спартак» давно ничего не выигрывал. И, скажем так, ему необходимо было добыть титул. Называйте это политикой, как хотите… Я не стану отрицать, что «Спартак» заслужил титул. Но когда мы еще были в чемпионской гонке, судьи довольно сильно нам мешали», – сказал Жулиано.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Жулиано
Комментарии (22)
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Татарин за ЦСКА
1519652624
хахахахахахахаха,Зениту,судьи,мешали хахахаха,ой ни могу,ой смеху то!!!!!Зениту судьи мешали!!!!!
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Сильвербой
1519652903
Эти разговоры будут вечно! Проигравший, независимо кто это Спартак, Зенит, ЦСКА и т.д, всегда будет проигравшим и оправданием этого будет все что угодно, только не своя игра!!!
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Andrering87
1519653532
Как пить дать чемпионства Зенита лишили именно судьи аааххххаааа))) и то что в ЛЧ зенит не попал, тоже судьи виноваты наверняка... в первую очередь сами виноваты своей игрой и нечего свою вину на кого то перебрасывать...
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solyh-1962
1519653559
Сколько зенит бил пенальти по сравнению со Спартаком?
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тётя ASYA
1519653954
есть пословица про танцора .........
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Eddyson
1519654424
Ох уж эти "московские судьи"...
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AlfavitЪ
1519655208
Зря Зенит его продал.
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slavа0508
1519655279
Только вот пендали бил Зенит весь сезон а Спартаку дали первый пробить когда уже понятно было что золото он не упустит
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Антимат
1519655989
А в этом сезоне кто мешает быть на первом месте?
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Чикомас
1519657518
При всей нелюбви к спартаку, я не сомневаюсь ни на минуту, что в прошлом сезоне, он был лучшим. И нехер ныть...
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