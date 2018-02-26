Жулиано: «Спартак» заслужил чемпионский титул, но «Зениту» в прошлом сезоне довольно сильно мешали судьи»

Бывший полузащитник «Зенита» Жулиано намекнул на то, что судьи по ходу прошлого сезона помогали «Спартаку», ставшему в итоге чемпионом. При этом бразилец отметил, что титул красно-белых нельзя назвать незаслуженным.

«Луческу часто жаловался на судей? Это нормально. В некоторых матчах арбитры и правда нам мешали. Когда судья влияет на результат, команде всегда сложнее побеждать. В том сезоне мы все знали, что «Спартак» давно ничего не выигрывал. И, скажем так, ему необходимо было добыть титул. Называйте это политикой, как хотите… Я не стану отрицать, что «Спартак» заслужил титул. Но когда мы еще были в чемпионской гонке, судьи довольно сильно нам мешали», – сказал Жулиано.