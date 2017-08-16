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    Селюк: «Зенит» станет чемпионом из-за того, что соперники у него слабые»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поддержал трансферную политику «Зенита», который покинула целая группа игроков, в том числе Жулиано и Хави Гарсия.

    «Я не считаю, что те, кто ушел – топ футболисты. При Луческу привезли Молло, Цаллагова, но они разве что-то показали за эти полгода? Это не было усилением для «Зенита», их взяли из клубов, которые стояли на вылет.

    Иногда, чтобы прогрессировать, нужно с кем-то расстаться. «Зенит» это сделал. Было бы не очень разумно держать на лавке Жулиано или Хави Гарсию.

    Думаю, «Зенит» станет чемпионом. Не потому что они такие сильные, это соперники слабые. Но восхищаться игрой команды Манчини я пока бы не стал. Вспомните поражение от «Бней-Иегуды». Там вышли новички Нобоа, Терентьев, но не показали практически ничего.

    Я с большой симпатией отношусь к аргентинцам, которые появились в «Зените». Они будут адаптироваться и поведут команду вперед», – заявил Селюк.

    После шести туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету команды Манчини 16 очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.08.2017 10:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 августа 2017, 15:39

      В прошлом сезоне была такая же ситуация. Чемпионом стала не сильнейшая команда , а лучшая из слабейших.

      2
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      Рейтинг: +17747

      paracetamol 16 августа 2017, 14:11

      Заткнулся бы, деятель. Тех, кого Зенит продал, в спаме и конюшне и близко нет.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 августа 2017, 13:55

      Честно говоря, Зенит стал антинародной командой...Его стали ненавидеть за политику клуба...Ведь главная задача Питера не усиление ИГРЫ , а ослабление соперников...Эта политика проводится уже десятилетие...Вспомните,как разобрали чемпионский Рубин, теперь хотели убить Ростов....Только вот игроки этих команд Зениту были не нужны...Как похоронили на скамеечке Бухарова- так сейчас хоронят Нобоа и Полоза ....И скоро к ним присоединится Ерохин...На главные роли уже выбраны аргентинцы, а вы ребята - полируйте скамеечку...Только вот они же были как -никак а кандидаты в сборную и как их туда теперь брать- без игровой практики??? А наш доблестный РФС что этого не видит??? Зачем тогда лимит вводили??? Очень глупо, если не сказать , что намеренно ослабляют нашу и так не бог есть какую сборную страны....

      0
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      Рейтинг: +17747

      paracetamol > zico2205 16 августа 2017, 14:12

      Ненавидь молча. Нечего тебе со свинским рылом на зенитовской ветке делать.

      -2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > paracetamol 16 августа 2017, 14:17

      Ты чмо уже всю страну что ли своими ветками запутал??? Чмори вы были и чмори и остались...Ничего не изменилось...Тебе правду толкуют , а ты - просто даже простейшего понять не можешь....Да и в футболе вряд ли вообще разбираешься...А что можно дереву доказать????

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 16 августа 2017, 13:42

      Не надоело его пиарить он просто бесит уже всех

      4
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 16 августа 2017, 13:28

      команда выглядит сильна ,хотелось бы что бы дошли до финала лиги Европы и выиграли ,если как память не изменяет победитель попадает на прямую в лигу чемпа ,хм интересно если в следующем сезоне 3 команды от России участвуют в турнире 2018-2019 лиги чемпа ,+кто то из Российских клубов выиграет лигу Европы в этом сезоне ,то участвуют уже 4 команды?

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 августа 2017, 13:25

      Два месяца назад говорил, что Спартак стал чемпионом из-за слабых соперников, теперь вот Зенит! Придурки какие-то, ясно же что если команда стала чемпионом значит она набрала больше всех очков, значит она выигрывала больше всех, значит она была сильнее других, а те в свою очередь. слабее!!! Для чего нести эту чушь не пойму!

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > Сильвербой 16 августа 2017, 13:29

      ну надо что то сказать а то забудут его))))

      1
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      Рейтинг: +93

      Palev0 16 августа 2017, 12:43

      Хотяб конца первого круга надо подождать, сейчас вообще нет смысла о чём то говорить.

      0
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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли 16 августа 2017, 12:22

      Перестройка полным ходом.

      2
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      Рейтинг: +6309

      порт 16 августа 2017, 11:19

      Да будет так.

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 16 августа 2017, 11:07

      "Не говори "Гоп", пока не перепрыгнешь"...
      Хотя да, на начало чемпионата Зенит выглядит сильнее всех. А дальше будет видно.

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