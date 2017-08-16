Селюк: «Зенит» станет чемпионом из-за того, что соперники у него слабые»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поддержал трансферную политику «Зенита», который покинула целая группа игроков, в том числе Жулиано и Хави Гарсия.

«Я не считаю, что те, кто ушел – топ футболисты. При Луческу привезли Молло, Цаллагова, но они разве что-то показали за эти полгода? Это не было усилением для «Зенита», их взяли из клубов, которые стояли на вылет.

Иногда, чтобы прогрессировать, нужно с кем-то расстаться. «Зенит» это сделал. Было бы не очень разумно держать на лавке Жулиано или Хави Гарсию.

Думаю, «Зенит» станет чемпионом. Не потому что они такие сильные, это соперники слабые. Но восхищаться игрой команды Манчини я пока бы не стал. Вспомните поражение от «Бней-Иегуды». Там вышли новички Нобоа, Терентьев, но не показали практически ничего.

Я с большой симпатией отношусь к аргентинцам, которые появились в «Зените». Они будут адаптироваться и поведут команду вперед», – заявил Селюк.

После шести туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету команды Манчини 16 очков.