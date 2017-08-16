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  • Селюк: «Зенит» станет чемпионом из-за того, что соперники у него слабые»

Селюк: «Зенит» станет чемпионом из-за того, что соперники у него слабые»

16 августа 2017, 10:53
12

Футбольный агент Дмитрий Селюк поддержал трансферную политику «Зенита», который покинула целая группа игроков, в том числе Жулиано и Хави Гарсия.

«Я не считаю, что те, кто ушел – топ футболисты. При Луческу привезли Молло, Цаллагова, но они разве что-то показали за эти полгода? Это не было усилением для «Зенита», их взяли из клубов, которые стояли на вылет.

Иногда, чтобы прогрессировать, нужно с кем-то расстаться. «Зенит» это сделал. Было бы не очень разумно держать на лавке Жулиано или Хави Гарсию.

Думаю, «Зенит» станет чемпионом. Не потому что они такие сильные, это соперники слабые. Но восхищаться игрой команды Манчини я пока бы не стал. Вспомните поражение от «Бней-Иегуды». Там вышли новички Нобоа, Терентьев, но не показали практически ничего.

Я с большой симпатией отношусь к аргентинцам, которые появились в «Зените». Они будут адаптироваться и поведут команду вперед», – заявил Селюк.

После шести туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету команды Манчини 16 очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Хави Гарсия Жулиано Селюк Дмитрий
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Manilov
1502870829
"Не говори "Гоп", пока не перепрыгнешь"... Хотя да, на начало чемпионата Зенит выглядит сильнее всех. А дальше будет видно.
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порт
1502871572
Да будет так.
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Кулёк соли
1502875351
Перестройка полным ходом.
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Palev0
1502876625
Хотяб конца первого круга надо подождать, сейчас вообще нет смысла о чём то говорить.
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Сильвербой
1502879118
Два месяца назад говорил, что Спартак стал чемпионом из-за слабых соперников, теперь вот Зенит! Придурки какие-то, ясно же что если команда стала чемпионом значит она набрала больше всех очков, значит она выигрывала больше всех, значит она была сильнее других, а те в свою очередь. слабее!!! Для чего нести эту чушь не пойму!
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EcioAuditore
1502880148
Не надоело его пиарить он просто бесит уже всех
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zico2205
1502880939
Честно говоря, Зенит стал антинародной командой...Его стали ненавидеть за политику клуба...Ведь главная задача Питера не усиление ИГРЫ , а ослабление соперников...Эта политика проводится уже десятилетие...Вспомните,как разобрали чемпионский Рубин, теперь хотели убить Ростов....Только вот игроки этих команд Зениту были не нужны...Как похоронили на скамеечке Бухарова- так сейчас хоронят Нобоа и Полоза ....И скоро к ним присоединится Ерохин...На главные роли уже выбраны аргентинцы, а вы ребята - полируйте скамеечку...Только вот они же были как -никак а кандидаты в сборную и как их туда теперь брать- без игровой практики??? А наш доблестный РФС что этого не видит??? Зачем тогда лимит вводили??? Очень глупо, если не сказать , что намеренно ослабляют нашу и так не бог есть какую сборную страны....
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paracetamol
1502881897
Заткнулся бы, деятель. Тех, кого Зенит продал, в спаме и конюшне и близко нет.
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la verdad
1502887141
В прошлом сезоне была такая же ситуация. Чемпионом стала не сильнейшая команда , а лучшая из слабейших.
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