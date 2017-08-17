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    Орлов заявил, что Жулиано не соответствовал игре «Зенита»

    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал уход из санкт-петербургского «Зенита» полузащитника Жулиано, который при предыдущем главном тренере Мирче Луческу был основным футболистом команды.

    «На мой взгляд, продажа Жулиано — правильный ход. Он был единственным бразильцем в команде. Я сужу только по игровым характеристикам и могу сказать, что он играл в очень мелкий футбол, напоминающий мини-футбол. Сейчас, когда «Зенит» перешел на современную игру с длинными, мощными рывками Александра Кокорина, Себастьяна Дриусси, Леандро Паредеса, забегами Игоря Смольникова, Далера Кузяева, Жулиано уже не соответствовал стилю.

    Это игрок другой формации. Он наверняка кому-то пригодится. Это мастер, техничный футболист, понимающий игру, но в этой ситуации ему было тяжело. Также Артему Дзюбе еще предстоит вписаться, ведь игра пошла другая», – заявил журналист в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    Напомним, что Жулиано пополнил состав турецкого «Фенербахче».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2017 19:57
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 августа 2017, 14:47

      Ну-ну... Посмотрим сегодня на "Зенит" без Жулиано... В игре с командой по классу на голову ниже! Которой уже умудрились проиграть на выезде... Без Жулиано...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2017, 11:25

      Гена прав как всегда! Гену в главные комментаторы Зенита, а морковскую шваль - в СКА Хабаровск!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 августа 2017, 08:00

      Орлов никогда не имел СВОЕГО мнения (даже от сказанных слов открещивался). Он - пресмыкающееся. Никогда не пойдёт против начальства. Жил и живет по правилу: "Всё, что начальник говорит и делает - правильно".

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 18 августа 2017, 03:02

      Я искренне не понимаю: почему мы слушаем Орлова? Туповат, пьяноват, а судя по последним событиям записаным на видео - еще тот с.... сын.

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 августа 2017, 23:56

      Ониему сам диферамбы пел,а теперь включил заднюю

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Asbjorn 18 августа 2017, 05:22

      он всегда так делает... для него хвалить и обосрать - как два пальца... сначала по приходу нового тренера вылизывает, потом начинает поливать когда контракт расторгнут...

      2
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 17 августа 2017, 22:42

      Не в этом дело, Геннадий. Просто после вылета от Андерлехта Жулиано ни в одной игре не сыграл так же хорошо. Игра Жулиано осенью по сравнению с его же игрой весной (кроме той игры в феврале) - небо и земля.

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 17 августа 2017, 22:09

      так его же в аренду отдали ведь ,,старый маразматик уйди на пенсию смотри футбол по телевизору хватит твоих коменнтариев противно слушать ей богу перебиваешь постоянно ошибаешся не твое это не твое

      -1
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      Рейтинг: +1282

      Джой > tambovchanin 17 августа 2017, 22:39

      "Фенербахче" заплатил 7 млн. евро за трансфер Жулиано

      0
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark > tambovchanin 17 августа 2017, 22:40

      Его продали,он подписал с Фанерой контракт на 4 года.

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас 17 августа 2017, 21:52

      сдулся Жулик в середине прошлого сезона. А в начале этого -полный ноль. Правильно что сбагрили,

      -2
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      Рейтинг: +1289

      каа 17 августа 2017, 21:04

      Жулиано - лучшее, что было у Зенита...он стоит раза в три больше чем продан...
      Мое субъективное мнение ...чем покупать столько игроков сомнительного качества...лучше бы усилились парой тройкой игроков в защиту и нападение под "Жулиано"...

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 августа 2017, 20:45

      ндэ? а кто твитил фотошопы с подписью "Жулиано-Забивака"?

      2
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