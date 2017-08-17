Орлов заявил, что Жулиано не соответствовал игре «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал уход из санкт-петербургского «Зенита» полузащитника Жулиано, который при предыдущем главном тренере Мирче Луческу был основным футболистом команды.

«На мой взгляд, продажа Жулиано — правильный ход. Он был единственным бразильцем в команде. Я сужу только по игровым характеристикам и могу сказать, что он играл в очень мелкий футбол, напоминающий мини-футбол. Сейчас, когда «Зенит» перешел на современную игру с длинными, мощными рывками Александра Кокорина, Себастьяна Дриусси, Леандро Паредеса, забегами Игоря Смольникова, Далера Кузяева, Жулиано уже не соответствовал стилю.

Это игрок другой формации. Он наверняка кому-то пригодится. Это мастер, техничный футболист, понимающий игру, но в этой ситуации ему было тяжело. Также Артему Дзюбе еще предстоит вписаться, ведь игра пошла другая», – заявил журналист в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, что Жулиано пополнил состав турецкого «Фенербахче».