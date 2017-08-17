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Орлов заявил, что Жулиано не соответствовал игре «Зенита»

17 августа 2017, 19:57
19

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал уход из санкт-петербургского «Зенита» полузащитника Жулиано, который при предыдущем главном тренере Мирче Луческу был основным футболистом команды.

«На мой взгляд, продажа Жулиано — правильный ход. Он был единственным бразильцем в команде. Я сужу только по игровым характеристикам и могу сказать, что он играл в очень мелкий футбол, напоминающий мини-футбол. Сейчас, когда «Зенит» перешел на современную игру с длинными, мощными рывками Александра Кокорина, Себастьяна Дриусси, Леандро Паредеса, забегами Игоря Смольникова, Далера Кузяева, Жулиано уже не соответствовал стилю.

Это игрок другой формации. Он наверняка кому-то пригодится. Это мастер, техничный футболист, понимающий игру, но в этой ситуации ему было тяжело. Также Артему Дзюбе еще предстоит вписаться, ведь игра пошла другая», – заявил журналист в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, что Жулиано пополнил состав турецкого «Фенербахче».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Фенербахче Зенит Жулиано Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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shinnik
1502989633
дурновато так сказал.предательски.. противно.
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Garrincha58
1502990210
а кто соответствует сейчас? аргентинцы такие же ничем не лучше ушедшего Жулиано
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кошмарик
1502991119
Жулиано неплохо смотрелся весь прошлый сезон.. а в некоторых играх вообще феерил.. Жалко.. неплохой игрок..
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piligrim1986
1502991958
ндэ? а кто твитил фотошопы с подписью "Жулиано-Забивака"?
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каа
1502993082
Жулиано - лучшее, что было у Зенита...он стоит раза в три больше чем продан... Мое субъективное мнение ...чем покупать столько игроков сомнительного качества...лучше бы усилились парой тройкой игроков в защиту и нападение под "Жулиано"...
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сасас
1502995922
сдулся Жулик в середине прошлого сезона. А в начале этого -полный ноль. Правильно что сбагрили,
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tambovchanin
1502996996
так его же в аренду отдали ведь ,,старый маразматик уйди на пенсию смотри футбол по телевизору хватит твоих коменнтариев противно слушать ей богу перебиваешь постоянно ошибаешся не твое это не твое
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Asbjorn
1503003415
Ониему сам диферамбы пел,а теперь включил заднюю
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erma
1503014553
Я искренне не понимаю: почему мы слушаем Орлова? Туповат, пьяноват, а судя по последним событиям записаным на видео - еще тот с.... сын.
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la verdad
1503118845
Орлов никогда не имел СВОЕГО мнения (даже от сказанных слов открещивался). Он - пресмыкающееся. Никогда не пойдёт против начальства. Жил и живет по правилу: "Всё, что начальник говорит и делает - правильно".
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