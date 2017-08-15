Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стрепетов: «Дзюба сейчас в нокдауне, не может понять, что происходит»

Стрепетов: «Дзюба сейчас в нокдауне, не может понять, что происходит»

15 августа 2017, 09:32
12

Экс-тренер «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что команда все еще только строится, поэтому не видно искрометной игры, сметающей соперников. К тому же, Манчини не может определиться с основным составом, а также с лишними игроками.

В матче седьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет в Перми с «Амкаром». Игра пройдет в воскресенье, 20 августа, в 15:00 по московскому времени.

После шести туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице, имея на своем счету 16 очков.

— После матча с «Уралом» Манчини сказал, что «Зенит» нужно доукомплектовать.

— Может, он думает о центральном защитнике. Атаку тоже не мешает разнообразить. В пару к Паредесу нужен игрок, способный протащить мяч через середину, самостоятельно проникнуть в штрафную. Жулиано мог отдать, обыграть один в один. Сейчас его нет. Дриусси — молодой игрок, не всегда играет стабильно.

— Нобоа есть.

— Нобоа напоминает Паредеса — хорошо видит игру, может отдать, забить издали. Они могут и вместе играть. Но сейчас в составе закрепился Кузяев. Он, правда, «подсаживается» в концовках матчей, Манчини его меняет. Это «звоночек». Далеру тяжело выдерживать оптимальную форму, которую набрал на старте сезона. Для него это непривычно. Словом, креативный игрок нужен.

— Дзюба, наоборот, зависимый.

— Можно использовать и Дзюбу. Но Артем сейчас в нокдауне, не может понять, что происходит, почему он не у дел. Когда Дзюба выходит на поле, не вижу у него заряженности. Раньше горели глаза, он улыбался, спорил с судьями. Сейчас он растерян. Если Дзюбу разбудить, мы получим мощного, агрессивного форварда.

— Может, его в другом клубе будить будут…

— Вы что? Если отдать Дзюбу, не останется вариантов в атаке. Кокорин и Дриусси — и все?

— Полоз сидит на скамейке.

— Полоз похож на Кокорина и Дриусси. Однотипные игроки. Это не разнообразие тактики. К «Зениту» присматриваются, изучают новых игроков. Скоро их начнут закрывать. И тут понадобится вариативность в атаке. Пока мы не видим какой-то искрометной игры. Команда не «сметает» соперников за счет класса и сыгранности. Это и понятно — «Зенит» только строится.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Нобоа Кристиан Кокорин Александр Полоз Дмитрий Жулиано Кузяев Далер Паредес Леандро Дриусси Себастьян Манчини Роберто
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алексей Гозиас
1502780145
Денег много ума не надо!!! Как всегда всех купят ,а потом думают.
Ответить
adekvat
1502782076
Защиту надо укреплять.
Ответить
piligrim1986
1502782228
Полоз и шел в зенит на лавку, ради контракта, как Рязанцев в свое время.
Ответить
√монегаск√
1502788122
Дзюба в нокдауне, потому что потому что понял, что все забили на него! Ещё совсем недавно считал себя богом и царем в Зените,Луч даже капитанскую повязку ему доверял, лишь бы тот играл и серьезней относился к своему футбольному делу а не разлагал дисциплину в команде,как он обычно это делал.А тут у руля команды встал человек,которому пофиг на чей либо дешёвый псевдоавторитет,человек которому нужно доказывать свою состоятельность ни где-нибудь там а непосредственно на футбольном поле, а не только лишь своим языком!В чем "Дзюбиньо" к сожалению не так хорош,и дай то бог чтобы я ошибся, и человек взялся за ум и заиграл как бог,но очень сильно в этом сомневаюсь почему-то.. Увы и ах!!
Ответить
Paladius
1502790693
Полоза реально жалко, если так продолжится загубит карьеру свою! А вот по составу теперь вопросы? Было игроков на две команды, теперь всех распродали и в аренды раздали и играть особо вроде некому!
Ответить
Евгений wolf
1502794456
Защитник просится однозначно..а нападение нужно наигрывать варианты...не помешал бы полузащитник еще один..
Ответить
APchelov
1502794875
Дзюба и раньше всё прекрасно понимал. Через шуточки показывал вид, что великий мастер. Дальше этого так и не шагнул. И шуточки погасли. В футболе дзюба просто фраер
Ответить
Aslan Akkalaev
1502799725
А че молчит то? Язык при нем... Почему не сквернословит?
Ответить
sidul1
1502800754
Нужно вернуть Гарая,а Дзюбу убрать дальше от команды.Тактика игры Зенита меняется и этому бревну нет уже места.К следующему сезону,для участия в ЛЧ Манчини сам должен выбрать нужных ему игроков.Всех ДЕТЕЙ ЛИМИТА пусть себе забирает Черчесов и Мутко.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+