Стрепетов: «Дзюба сейчас в нокдауне, не может понять, что происходит»

Экс-тренер «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что команда все еще только строится, поэтому не видно искрометной игры, сметающей соперников. К тому же, Манчини не может определиться с основным составом, а также с лишними игроками.

В матче седьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет в Перми с «Амкаром». Игра пройдет в воскресенье, 20 августа, в 15:00 по московскому времени.

После шести туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице, имея на своем счету 16 очков.

— После матча с «Уралом» Манчини сказал, что «Зенит» нужно доукомплектовать.

— Может, он думает о центральном защитнике. Атаку тоже не мешает разнообразить. В пару к Паредесу нужен игрок, способный протащить мяч через середину, самостоятельно проникнуть в штрафную. Жулиано мог отдать, обыграть один в один. Сейчас его нет. Дриусси — молодой игрок, не всегда играет стабильно.

— Нобоа есть.

— Нобоа напоминает Паредеса — хорошо видит игру, может отдать, забить издали. Они могут и вместе играть. Но сейчас в составе закрепился Кузяев. Он, правда, «подсаживается» в концовках матчей, Манчини его меняет. Это «звоночек». Далеру тяжело выдерживать оптимальную форму, которую набрал на старте сезона. Для него это непривычно. Словом, креативный игрок нужен.

— Дзюба, наоборот, зависимый.

— Можно использовать и Дзюбу. Но Артем сейчас в нокдауне, не может понять, что происходит, почему он не у дел. Когда Дзюба выходит на поле, не вижу у него заряженности. Раньше горели глаза, он улыбался, спорил с судьями. Сейчас он растерян. Если Дзюбу разбудить, мы получим мощного, агрессивного форварда.

— Может, его в другом клубе будить будут…

— Вы что? Если отдать Дзюбу, не останется вариантов в атаке. Кокорин и Дриусси — и все?

— Полоз сидит на скамейке.

— Полоз похож на Кокорина и Дриусси. Однотипные игроки. Это не разнообразие тактики. К «Зениту» присматриваются, изучают новых игроков. Скоро их начнут закрывать. И тут понадобится вариативность в атаке. Пока мы не видим какой-то искрометной игры. Команда не «сметает» соперников за счет класса и сыгранности. Это и понятно — «Зенит» только строится.