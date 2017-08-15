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    Стрепетов: «Дзюба сейчас в нокдауне, не может понять, что происходит»

    Экс-тренер «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что команда все еще только строится, поэтому не видно искрометной игры, сметающей соперников. К тому же, Манчини не может определиться с основным составом, а также с лишними игроками.

    В матче седьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет в Перми с «Амкаром». Игра пройдет в воскресенье, 20 августа, в 15:00 по московскому времени.

    После шести туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице, имея на своем счету 16 очков.

    — После матча с «Уралом» Манчини сказал, что «Зенит» нужно доукомплектовать.

    — Может, он думает о центральном защитнике. Атаку тоже не мешает разнообразить. В пару к Паредесу нужен игрок, способный протащить мяч через середину, самостоятельно проникнуть в штрафную. Жулиано мог отдать, обыграть один в один. Сейчас его нет. Дриусси — молодой игрок, не всегда играет стабильно.

    — Нобоа есть.

    — Нобоа напоминает Паредеса — хорошо видит игру, может отдать, забить издали. Они могут и вместе играть. Но сейчас в составе закрепился Кузяев. Он, правда, «подсаживается» в концовках матчей, Манчини его меняет. Это «звоночек». Далеру тяжело выдерживать оптимальную форму, которую набрал на старте сезона. Для него это непривычно. Словом, креативный игрок нужен.

    — Дзюба, наоборот, зависимый.

    — Можно использовать и Дзюбу. Но Артем сейчас в нокдауне, не может понять, что происходит, почему он не у дел. Когда Дзюба выходит на поле, не вижу у него заряженности. Раньше горели глаза, он улыбался, спорил с судьями. Сейчас он растерян. Если Дзюбу разбудить, мы получим мощного, агрессивного форварда.

    — Может, его в другом клубе будить будут…

    — Вы что? Если отдать Дзюбу, не останется вариантов в атаке. Кокорин и Дриусси — и все?

    — Полоз сидит на скамейке.

    — Полоз похож на Кокорина и Дриусси. Однотипные игроки. Это не разнообразие тактики. К «Зениту» присматриваются, изучают новых игроков. Скоро их начнут закрывать. И тут понадобится вариативность в атаке. Пока мы не видим какой-то искрометной игры. Команда не «сметает» соперников за счет класса и сыгранности. Это и понятно — «Зенит» только строится.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.08.2017 09:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +875

      sidul1 15 августа 2017, 15:39

      Нужно вернуть Гарая,а Дзюбу убрать дальше от команды.Тактика игры Зенита меняется и этому бревну нет уже места.К следующему сезону,для участия в ЛЧ Манчини сам должен выбрать нужных ему игроков.Всех ДЕТЕЙ ЛИМИТА пусть себе забирает Черчесов и Мутко.

      0
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      Рейтинг: -2

      Aslan Akkalaev 15 августа 2017, 15:22

      А че молчит то? Язык при нем... Почему не сквернословит?

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 августа 2017, 14:01

      Дзюба и раньше всё прекрасно понимал. Через шуточки показывал вид, что великий мастер. Дальше этого так и не шагнул. И шуточки погасли. В футболе дзюба просто фраер

      2
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      Рейтинг: +52

      Евгений wolf 15 августа 2017, 13:54

      Защитник просится однозначно..а нападение нужно наигрывать варианты...не помешал бы полузащитник еще один..

      0
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      Рейтинг: +448

      Paladius 15 августа 2017, 12:51

      Полоза реально жалко, если так продолжится загубит карьеру свою! А вот по составу теперь вопросы? Было игроков на две команды, теперь всех распродали и в аренды раздали и играть особо вроде некому!

      1
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 15 августа 2017, 12:08

      Дзюба в нокдауне, потому что потому что понял, что все забили на него! Ещё совсем недавно считал себя богом и царем в Зените,Луч даже капитанскую повязку ему доверял, лишь бы тот играл и серьезней относился к своему футбольному делу а не разлагал дисциплину в команде,как он обычно это делал.А тут у руля команды встал человек,которому пофиг на чей либо дешёвый псевдоавторитет,человек которому нужно доказывать свою состоятельность ни где-нибудь там а непосредственно на футбольном поле, а не только лишь своим языком!В чем "Дзюбиньо" к сожалению не так хорош,и дай то бог чтобы я ошибся, и человек взялся за ум и заиграл как бог,но очень сильно в этом сомневаюсь почему-то.. Увы и ах!!

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 августа 2017, 10:30

      Полоз и шел в зенит на лавку, ради контракта, как Рязанцев в свое время.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > SapogSpb 15 августа 2017, 15:14

      я чемпионство отметил. а ваш газмяс без бабла народного полное дно. и ты сам это понимаешь

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > SapogSpb 16 августа 2017, 14:42

      согласен. у вас до вливаний газпрёма было всего одно чемпионство, если не ошибаюсь в 84-м.
      весело вам с батей походу))))

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > SapogSpb 16 августа 2017, 15:15

      федуну спасибо за чемпионство. а смысл его убивать? разве есть достойная смена? газпром-то два топ клуба не потянет))

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      Рейтинг: +161

      adekvat 15 августа 2017, 10:27

      Защиту надо укреплять.

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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 15 августа 2017, 09:55

      Денег много ума не надо!!! Как всегда всех купят ,а потом думают.

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