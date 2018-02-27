Жулиано: «Турецкий футбол немного впереди российского из-за отсутствия лимита»

Полузащитник «Фенербахче» Жулиано, который ранее выступал в составе «Зенита», сравнил турецкий и российский чемпионаты. Главным отличием он назвал отсутствие лимита на легионеров.

– В Турции вы играете даже успешнее, чем в России, забили 10 голов в 20 матчах. В чем разница между чемпионатами?

– Главное – это отсутствие лимита на легионеров. Здесь нет необходимости выставлять на игру турецких футболистов. И это поднимает уровень турнира. Думаю, в этом аспекте турецкий футбол немного впереди российского. Я очень счастлив в «Фенербахче» и успел много добиться за эти полгода.

– Вы довольно быстро адаптировались как в России, так и в Турции. Где все-таки было проще?

– Наверное, в Турции. Все похоже на Бразилию: еда, климат. В России адаптировался быстро, так как поиграл в украинском чемпионате и привык к культуре, языку, морозам.

– В чемпионате успешно играет «Башакшехир». И сразу четыре команды борются за титул. Каковы шансы «Фенербахче» стать чемпионом?

– Думаю, высокие. Да, в лидерах «Башакшехир», команда менее известная за пределами страны. Но она сильна, там играют опытные футболисты. Они поборются за чемпионство. Но здесь довольно ровный чемпионат, «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ» тоже будут биться за титул до последнего тура.