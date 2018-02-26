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    Жулиано: «В Турции нет лимита, это поднимает уровень Суперлиги»

    Бывший полузащитник «Зенита» Жулиано, выступающий ныне за «Фенербахче», заявил, что турецкий футбол немного опережает российский из-за отсутствия лимита на легионеров.

    – В Турции вы играете даже успешнее, чем в России, забили 10 голов в 19-ти матчах. В чем разница между чемпионатами?

    – Главное – это отсутствие лимита на легионеров. Здесь нет необходимости выставлять на игру турецких футболистов и это поднимает уровень турнира. Думаю, в этом аспекте турецкий футбол немного впереди российского. Я очень счастлив в «Фенербахче» и успел много добиться за эти полгода.

    – Вы довольно быстро адаптировались как в России, так и в Турции. Где все-таки было проще?

    – Наверное, в Турции. Все похоже на Бразилию: еда, климат. В России адаптировался быстро, так как поиграл в украинском чемпионате и привык к культуре, языку, морозам.

    – В чемпионате неожиданный лидер – «Истанбул ББ», и сразу четыре команды борются за титул. Каковы шансы «Фенербахче» стать чемпионом?

    – Думаю, высокие. Да, в лидерах «Истанбул ББ», команда менее известная за пределами страны. Но она сильна, там играют опытные футболисты. Они поборются за чемпионство. Однако здесь довольно ровный чемпионат, «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ» тоже будут биться за титул до последнего тура.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2018 15:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 марта 2018, 20:42

      - "– Главное – это отсутствие лимита на легионеров. Здесь нет необходимости выставлять на игру турецких футболистов и это поднимает уровень турнира."
      О, есс! И как опускает сборную. Турок уже "шпилит" Украина.

      0
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 26 февраля 2018, 18:58

      Жулик, *** я тебя умоляю, цену себе что-ли набиваешь?!!! Чемпионат Турции, он хотя бы в десятку входит?! Кого смешить то?!!!)))

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 26 февраля 2018, 17:13

      Ну и куда Турция поднялась????

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > slavutiq70 11 марта 2018, 20:44

      Она поднялась в страну, с загадочным названием Зду-Пи.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 26 февраля 2018, 15:38

      Таблица Коэфициентов УЕФА немного не согласна с тобой, Жулиано!!!

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