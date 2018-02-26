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  • Жулиано: «В Турции нет лимита, это поднимает уровень Суперлиги»

Жулиано: «В Турции нет лимита, это поднимает уровень Суперлиги»

26 февраля 2018, 15:14
5

Бывший полузащитник «Зенита» Жулиано, выступающий ныне за «Фенербахче», заявил, что турецкий футбол немного опережает российский из-за отсутствия лимита на легионеров.

– В Турции вы играете даже успешнее, чем в России, забили 10 голов в 19-ти матчах. В чем разница между чемпионатами?

– Главное – это отсутствие лимита на легионеров. Здесь нет необходимости выставлять на игру турецких футболистов и это поднимает уровень турнира. Думаю, в этом аспекте турецкий футбол немного впереди российского. Я очень счастлив в «Фенербахче» и успел много добиться за эти полгода.

– Вы довольно быстро адаптировались как в России, так и в Турции. Где все-таки было проще?

– Наверное, в Турции. Все похоже на Бразилию: еда, климат. В России адаптировался быстро, так как поиграл в украинском чемпионате и привык к культуре, языку, морозам.

– В чемпионате неожиданный лидер – «Истанбул ББ», и сразу четыре команды борются за титул. Каковы шансы «Фенербахче» стать чемпионом?

– Думаю, высокие. Да, в лидерах «Истанбул ББ», команда менее известная за пределами страны. Но она сильна, там играют опытные футболисты. Они поборются за чемпионство. Однако здесь довольно ровный чемпионат, «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ» тоже будут биться за титул до последнего тура.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Фенербахче Жулиано
Комментарии (5)
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Сильвербой
1519648707
Таблица Коэфициентов УЕФА немного не согласна с тобой, Жулиано!!!
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slavа0508
1519654405
Ну и куда Турция поднялась????
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√монегаск√
1519660739
Жулик, *** я тебя умоляю, цену себе что-ли набиваешь?!!! Чемпионат Турции, он хотя бы в десятку входит?! Кого смешить то?!!!)))
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+50/-50
1520790146
- "– Главное – это отсутствие лимита на легионеров. Здесь нет необходимости выставлять на игру турецких футболистов и это поднимает уровень турнира." О, есс! И как опускает сборную. Турок уже "шпилит" Украина.
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