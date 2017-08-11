Жулиано счастлив, что переходит из «Зенита» в «Фенербахче»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Жулиано поделился в социальной сети своими эмоциями от грядущего перехода в турецкий «Фенербахче». Из них следует, что бразилец рад такому развитию событий.

«Спасибо! Я очень счастлив! Скоро встретимся», – пишет южноамериканец.

Бразилец пополнит турецкий коллектив на условиях аренды. Отметим, что по окончании текущего сезона стамбульцы смогут выкупить южноамериканского хавбека.

В минувшем сезоне РФПЛ Жулиано провел за «Зенит» 28 матчей, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.