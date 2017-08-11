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    Жулиано счастлив, что переходит из «Зенита» в «Фенербахче»

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Жулиано поделился в социальной сети своими эмоциями от грядущего перехода в турецкий «Фенербахче». Из них следует, что бразилец рад такому развитию событий.

    «Спасибо! Я очень счастлив! Скоро встретимся», – пишет южноамериканец.

    Бразилец пополнит турецкий коллектив на условиях аренды. Отметим, что по окончании текущего сезона стамбульцы смогут выкупить южноамериканского хавбека.

    В минувшем сезоне РФПЛ Жулиано провел за «Зенит» 28 матчей, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    11.08.2017 17:50
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 12 августа 2017, 08:42

      Пацан не привык лавку полировать, даже за хорошие бабки. тем более уходит в аренду. счастлив, что играть будет. так что пусть получает практику и добро пожаловать назад в Зенит после аренды

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 11 августа 2017, 23:23

      Да пидор он.

      -1
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      Рейтинг: +90

      115 11 августа 2017, 22:32

      науя спрашивается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Zorro28 11 августа 2017, 22:16

      Через пару месяцев Зенит поймёт кого отпустил, все взятые аргентинцы не стоят его.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +439

      сасас 11 августа 2017, 22:12

      В первом круге прошлого сезона вызывал восторг ,
      Во втором круге удивление, а в начале этого сезона вопросы: почему не играет так как может. На мой взгляд правильный ход.

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 11 августа 2017, 21:09

      В Фенербахче-то он точно в основе будет. Даже с такой никчемной игрой, какую он показывал с начала марта по настоящее время.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 августа 2017, 20:55

      Это дело "Зенита". Хотя, на мой взгляд, Жулиано терять глупо.

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 11 августа 2017, 19:24

      Жулиано счастлив что не выдержал конкуренцию

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 августа 2017, 18:31

      Аргентинская диаспора в Зените .... , что ж тут хорошего ждать !

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 августа 2017, 17:56

      глазыстый)))))
      за год счастье своё разглядел!!!
      а некоторые не могут и за больший срок.....

      0
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      ...
      Рейтинг: +168

      GROSS77 > семёнычев 11 августа 2017, 18:01

      а некоторые и за просто так хуй сосут

      0
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW > GROSS77 11 августа 2017, 18:03

      согласен)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > GROSS77 11 августа 2017, 18:09

      ну, в Зените вряд ли сосут....
      в игровом плане могут потерять, от этого и бежит Жулиано....
      а вот насчёт сосать, мне кажется, что в Зените "за просто так" даже воробьи на Крестовском не летают....

      2
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW > семёнычев 11 августа 2017, 18:15

      Мы в спартаке немного посасываем.

      4
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      Рейтинг: +168

      GROSS77 > SPARTAK__MOSCOW 11 августа 2017, 18:29

      посасываешь ты гандон тупой

      -2
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW > GROSS77 11 августа 2017, 18:31

      Ты можешь к шуткам нормально относиться?

      3
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