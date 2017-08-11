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Жулиано счастлив, что переходит из «Зенита» в «Фенербахче»

11 августа 2017, 17:50
16

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Жулиано поделился в социальной сети своими эмоциями от грядущего перехода в турецкий «Фенербахче». Из них следует, что бразилец рад такому развитию событий.

«Спасибо! Я очень счастлив! Скоро встретимся», – пишет южноамериканец.

Бразилец пополнит турецкий коллектив на условиях аренды. Отметим, что по окончании текущего сезона стамбульцы смогут выкупить южноамериканского хавбека.

В минувшем сезоне РФПЛ Жулиано провел за «Зенит» 28 матчей, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Фенербахче Жулиано
Комментарии (16)
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семёнычев
1502463365
глазыстый))))) за год счастье своё разглядел!!! а некоторые не могут и за больший срок.....
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dok66
1502465518
Аргентинская диаспора в Зените .... , что ж тут хорошего ждать !
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Tajik-za Zenit
1502468699
Жулиано счастлив что не выдержал конкуренцию
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cska-62
1502474124
Это дело "Зенита". Хотя, на мой взгляд, Жулиано терять глупо.
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Вомбат
1502474987
В Фенербахче-то он точно в основе будет. Даже с такой никчемной игрой, какую он показывал с начала марта по настоящее время.
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сасас
1502478728
В первом круге прошлого сезона вызывал восторг , Во втором круге удивление, а в начале этого сезона вопросы: почему не играет так как может. На мой взгляд правильный ход.
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Zorro28
1502479004
Через пару месяцев Зенит поймёт кого отпустил, все взятые аргентинцы не стоят его.
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115
1502479926
науя спрашивается
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Чуни Муни
1502482988
Да пидор он.
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Андрей Питерский
1502516523
Пацан не привык лавку полировать, даже за хорошие бабки. тем более уходит в аренду. счастлив, что играть будет. так что пусть получает практику и добро пожаловать назад в Зенит после аренды
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