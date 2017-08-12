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    Официально: Жулиано перешел из «Зенита» в «Фенербахче»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано стал игроком «Фенербахче». Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, стороны достигли соглашения о переходе.

    «Зенит» благодарит Жулиано за невероятную самоотдачу, пользу, принесенную команде, и желает новых успехов!» – говорится в сообщении пресс-службы.

    27-летний бразилец стали игроком петербургского клуба летом 2016 года.

    В нынешнем сезоне Жулиано провел за «Зенит» в РФПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.08.2017 19:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 13 августа 2017, 16:30

      Интересно, по чём...

      0
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      Рейтинг: +448

      Paladius 12 августа 2017, 23:38

      Зачем было продавать? Статистика и потенциал у него хорошие, да и молодой ещё. Очень жалко!

      0
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      Рейтинг: +17

      Ferocious Frost 12 августа 2017, 20:20

      Сначала слили Данни из-за не совместимости с бразильцем, и сделали на него ставку, а он проиграл конкуренцию Кузяеву и Ерохину. Ждём подписания Ригони.

      0
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 12 августа 2017, 20:09

      Хороший игрок, жаль что продали, мог еще много пользы принести команде!

      1
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      Рейтинг: +61

      ЭМФ 12 августа 2017, 20:02

      Жаль что ушёл,нравилось как он играл!

      1
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 12 августа 2017, 19:58

      Походу человек то говно... Спасибо за игру в начале прошлого сезона, но в остальном - слабак! Как только в Зените появились скорости и нужно было работать, просто убежал

      0
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > SPbZenit12 12 августа 2017, 21:26

      А что я не так написал?? Что за минусы??

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 августа 2017, 19:50

      Оперативненько

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 12 августа 2017, 19:46

      че не в китай

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 19:46

      Надо чистить зарплатную ведомость от шлаков.

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 12 августа 2017, 19:38

      Эх все таки ушел ладно удачи

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