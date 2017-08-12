Официально: Жулиано перешел из «Зенита» в «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Жулиано стал игроком «Фенербахче». Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, стороны достигли соглашения о переходе.

«Зенит» благодарит Жулиано за невероятную самоотдачу, пользу, принесенную команде, и желает новых успехов!» – говорится в сообщении пресс-службы.

27-летний бразилец стали игроком петербургского клуба летом 2016 года.

В нынешнем сезоне Жулиано провел за «Зенит» в РФПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.