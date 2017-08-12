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Официально: Жулиано перешел из «Зенита» в «Фенербахче»

12 августа 2017, 19:35
11

Полузащитник «Зенита» Жулиано стал игроком «Фенербахче». Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, стороны достигли соглашения о переходе.

«Зенит» благодарит Жулиано за невероятную самоотдачу, пользу, принесенную команде, и желает новых успехов!» – говорится в сообщении пресс-службы.

27-летний бразилец стали игроком петербургского клуба летом 2016 года.

В нынешнем сезоне Жулиано провел за «Зенит» в РФПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Фенербахче Жулиано
Комментарии (11)
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Tajik-za Zenit
1502555924
Эх все таки ушел ладно удачи
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prezent2017
1502556364
Надо чистить зарплатную ведомость от шлаков.
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карасевщина
1502556369
че не в китай
Ответить
APchelov
1502556625
Оперативненько
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SPbZenit12
1502557099
Походу человек то говно... Спасибо за игру в начале прошлого сезона, но в остальном - слабак! Как только в Зените появились скорости и нужно было работать, просто убежал
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ЭМФ
1502557363
Жаль что ушёл,нравилось как он играл!
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MaxKlim
1502557757
Хороший игрок, жаль что продали, мог еще много пользы принести команде!
Ответить
Ferocious Frost
1502558431
Сначала слили Данни из-за не совместимости с бразильцем, и сделали на него ставку, а он проиграл конкуренцию Кузяеву и Ерохину. Ждём подписания Ригони.
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Paladius
1502570320
Зачем было продавать? Статистика и потенциал у него хорошие, да и молодой ещё. Очень жалко!
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Mariner
1502631032
Интересно, по чём...
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