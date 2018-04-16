Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Фенербахче» не намерен продавать Жулиано менее чем за 15 миллионов

    «Фенербахче» готов расстаться с полузащитником Жулиано нынешним летом. «Желтые канарейки» намерены выручить от продажи бразильца не менее 15 миллионов евро, информирует Milli Gazete.

    Как сообщают СМИ, главным претендентом на 27-летнего футболиста является «Байер».

    Напомним, Жулиано перешел в «Фенербахче» из «Зенита» в августе 2017 года. В текущем сезоне хавбек провел за турецкую команду 28 матчей, забил 14 голов и сделал три результативные передачи. Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.04.2018 12:39
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 11:10

      А как бы сейчас он пригодился Зениту?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 апреля 2018, 18:24

      Я бы на месте Спартака на него внимание обратил. Им бы подошёл. В Байер только если на место одного из топ талантов: Брандта, Хавертца или Бэйли. Навряд ли игрок на скамейку, а в старте места нет. Значит, кто-то уйдет. Хотелось бы, чтобы Бэйли. Его влияние на игру значительно меньше, чем роль молодых немцев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 апреля 2018, 16:41

      Жуля молодец. Безумно глупое было решение руководства тебя продать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 16 апреля 2018, 14:36

      Намного лучше всякого ригони, дриусси и тд

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11