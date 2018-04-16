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  • «Фенербахче» не намерен продавать Жулиано менее чем за 15 миллионов

«Фенербахче» не намерен продавать Жулиано менее чем за 15 миллионов

16 апреля 2018, 12:39
4

«Фенербахче» готов расстаться с полузащитником Жулиано нынешним летом. «Желтые канарейки» намерены выручить от продажи бразильца не менее 15 миллионов евро, информирует Milli Gazete.

Как сообщают СМИ, главным претендентом на 27-летнего футболиста является «Байер».

Напомним, Жулиано перешел в «Фенербахче» из «Зенита» в августе 2017 года. В текущем сезоне хавбек провел за турецкую команду 28 матчей, забил 14 голов и сделал три результативные передачи. Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Фенербахче Жулиано
Комментарии (4)
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Федя Кабак
1523878576
Намного лучше всякого ригони, дриусси и тд
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С-Пб on-line
1523886086
Жуля молодец. Безумно глупое было решение руководства тебя продать.
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Viper for CSKA
1523892243
Я бы на месте Спартака на него внимание обратил. Им бы подошёл. В Байер только если на место одного из топ талантов: Брандта, Хавертца или Бэйли. Навряд ли игрок на скамейку, а в старте места нет. Значит, кто-то уйдет. Хотелось бы, чтобы Бэйли. Его влияние на игру значительно меньше, чем роль молодых немцев.
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zigbert
1523952630
А как бы сейчас он пригодился Зениту?
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