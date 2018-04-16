«Фенербахче» не намерен продавать Жулиано менее чем за 15 миллионов

«Фенербахче» готов расстаться с полузащитником Жулиано нынешним летом. «Желтые канарейки» намерены выручить от продажи бразильца не менее 15 миллионов евро, информирует Milli Gazete.

Как сообщают СМИ, главным претендентом на 27-летнего футболиста является «Байер».

Напомним, Жулиано перешел в «Фенербахче» из «Зенита» в августе 2017 года. В текущем сезоне хавбек провел за турецкую команду 28 матчей, забил 14 голов и сделал три результативные передачи. Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года.