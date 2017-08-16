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    Бышовец разглядел четкую трансферную концепцию Манчини в «Зените»

    Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец отметил четкую концепцию при приобретении новых футболистов Роберто Манчини для клуба из Санкт-Петербурга. По его словам, итальянский специалист давал шанс проявить себя проданным Жулиано и Хави Гарсии.

    «У «Зенита» просматривается четкая концепция при приобретении футболистов. Все, кто пришел, по стилю и менталитету подходят Манчини, они должны составить ядро команды на будущее. Главный тренер сине-бело-голубых работал с аргентинцами во всех своих командах, ему не привыкать находить с ними общий язык.

    Новички команды, в отличие от Жулиано, Хави Гарсии, Маурисио, отвечают требованиям, которые предъявляет главный тренер. Причем Манчини давал шанс всем указанным, но они им не смогли воспользоваться», – считает Бышовец.

    После шести туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету команды Манчини 16 очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.08.2017 06:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 16 августа 2017, 13:15

      на сколько лет Манчини подписал контракт с Зенитом?

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 16 августа 2017, 10:28

      светоч смолвил)

      0
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      Рейтинг: +123

      eriquexruots 16 августа 2017, 10:06

      Гарсия Манчини не устраивал ни в МС, ни в Зените =) С количеством карточек и нарушений, что было у Гарсии, не пойму, чем он устраивал других тренеров. Фамилией?

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