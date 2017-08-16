Бышовец разглядел четкую трансферную концепцию Манчини в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец отметил четкую концепцию при приобретении новых футболистов Роберто Манчини для клуба из Санкт-Петербурга. По его словам, итальянский специалист давал шанс проявить себя проданным Жулиано и Хави Гарсии.

«У «Зенита» просматривается четкая концепция при приобретении футболистов. Все, кто пришел, по стилю и менталитету подходят Манчини, они должны составить ядро команды на будущее. Главный тренер сине-бело-голубых работал с аргентинцами во всех своих командах, ему не привыкать находить с ними общий язык.

Новички команды, в отличие от Жулиано, Хави Гарсии, Маурисио, отвечают требованиям, которые предъявляет главный тренер. Причем Манчини давал шанс всем указанным, но они им не смогли воспользоваться», – считает Бышовец.

После шести туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету команды Манчини 16 очков.